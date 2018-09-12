О пенсионных изменениях

Губернатор области Александр Левинталь добавил, что изменения в пенсионной системе "смягчат" намечающуюся в области проблему недостатка кадров

ВЛАДИВОСТОК. 13 сентября. /ТАСС/. Новые рабочие места появятся в Еврейской АО в ближайшие пять лет, трудоустроиться смогут и пожилые граждане. Об этом сообщил в интервью ТАСС во время Восточного экономического форума губернатор области Александр Левинталь.

"С учетом запуска новых производств появятся новые рабочие места, которые связаны не только с физическими нагрузками, но и с различными видами интеллектуального труда, сферой услуг. Таких новых рабочих мест в ближайшие пять лет будет создано более 1 тысячи. В ближайшие 2-3 года мы столкнемся с проблемой недостатка трудовых ресурсов, в том числе и среди людей старшего возраста", - сказал Левинталь.

Он добавил, что изменения в пенсионной системе "смягчат" намечающуюся в области проблему недостатка кадров.

"Рассчитывать только на имеющиеся и приезжие кадры сложно, а люди опытные, с квалификацией и по состоянию здоровья способные работать, будут цениться вдвойне" - пояснил Левинталь, добавив, что сейчас правительство региона приступило к консультациям с работодателями для понимания количества людей пожилого возраста, которым будет тяжело трудиться на своих нынешних рабочих местах. Они смогут пройти переобучение и снова включится в работу с большим для себя эффектом в части физического состояния и заработной платы.

Левинталь напомнил, что недавно в Заксобрание ЕАО был внесен пакет законопроектов, которыми предлагается сохранить все предусмотренные для пенсионеров льготы вне зависимости от изменений пенсионного возраста. Речь идет о льготном проезде для пенсионеров, оплате ЖКХ, ряде социальных услуг. Решение по этим законопроектам будет вынесено уже 21 сентября.

Четвертый Восточный экономический форум проходил во Владивостоке 11-13 сентября. ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2018.

О пенсионных изменениях

Госдума 19 июля приняла в первом чтении предложенный правительством законопроект об изменениях в пенсионной системе, предполагающий, в частности, повышение возраста выхода на пенсию в течение длительного переходного периода до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Масштабное обсуждение инициативы продолжается.

Выступая 29 августа с телеобращением, президент РФ Владимир Путин предложил установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет, для мужчин - на уровне 65 лет. Кроме того, президент предложил повысить с 2019 года пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста в два раза, ввести льготный режим выхода на пенсию для многодетных матерей (в 50-57 лет), а также выступил за сохранение льгот по налогам на землю и недвижимость для граждан, достигших нынешнего пенсионного возраста.