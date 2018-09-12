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13 сентября, 17:14
Смертность от ДТП в ЕАО сократилась в 2018 году на 50%

Этому способствовал запуск в автономной области Регионального центра обеспечения безопасности дорожного движения, отметил глава региона Александр Левинталь

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Запуск в Еврейской автономной области (ЕАО) Регионального центра обеспечения безопасности дорожного движения позволил за пять месяцев этого года снизить смертность на дорогах на 50% по сравнению с уровнем 2017 года. Об этом сообщил в четверг в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) глава региона Александр Левинталь.

Концессионное соглашение с ООО "Безопасные дороги ЕАО" по созданию в области Регионального центра обеспечения безопасности дорожного движения местное правительство заключило в апреле 2018 года. Такой социальный проект в форме государственно-частного партнерства на Дальнем Востоке реализован впервые. Весной на дорогах области появились приборы фотовидеофиксации.

"Мы сегодня первые на Дальнем Востоке внедрили механизм государственно-частного партнерства, концессию, по фотовидеофиксации. Ни один регион пока не внедрил такую систему. За первые месяцы работы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года смертность на дорогах сократилась на 50%, ДТП сократились на 33%, количество покалеченных, травмированных - на 31%", - сказал Левинталь.

Четвертый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 11-13 сентября. ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2018.

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РоссияЛевинталь, Александр БорисовичЕврейская автономная областьВЭФ-2018
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