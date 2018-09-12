"Мегафон", РФПИ и партнеры подадут в ФАС ходатайство о создании СП через несколько месяцев

Исполнительный директор "Мегафона" Геворк Вермишян сообщил, что тогда же предварительно будет принято решение и о топ-менеджменте

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Партнеры создаваемого совместного предприятия в области e-commerce - РФПИ, "Мегафон", Alibaba и Mail.ru Group - могут подать ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России в ближайшие несколько месяцев. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор "Мегафона" Геворк Вермишян.

"Заявку в ФАС еще не подавали, но сделаем это в ближайшее время. Нам предстоит структурировать сделки, подготовить документы в очень короткий срок, включая выполнение отлагательных условий, которые требует ФАС. Я думаю, это займет несколько месяцев", - сообщил он.

Исполнительный директор "Мегафона" напомнил, что тогда же предварительно будет принято решение и о топ-менеджменте. При этом президент Alibaba Group Майкл Эванс рассказывал, что топ-менеджмент будет состоять в основном из российских представителей.

"Я имел честь разговаривать с основателем Alibaba Джеком Ма, и он подчеркнул, что его бизнес-философия партнерства заключается в том, чтобы эту компанию сделать истинно российской", - указал Вермишян.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Mail.ru Group, "Мегафон" и Alibaba Group 11 сентября 2018 года на Восточном экономическом форуме объявили о стратегическом партнерстве, в рамках которого будет создано крупнейшее в России и странах СНГ совместное предприятие в области социальной коммерции. В рамках партнерства будет сформировано совместное предприятие, построенное, в том числе на текущем бизнесе AliExpress в России. Ожидается, что сделка будет закрыта в I квартале 2019 года.