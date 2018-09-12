Атомщики России и Японии будут сотрудничать в вопросе переработки радиоактивных отходов

В сообщении Росатома отмечается, что масштаб сотрудничества в этой области может быть существенно расширен

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. АО "Наука и инновации" (научный дивизион Росатома) и Агентство по атомной энергии Японии подписали соглашение об обмене информацией, которая поможет в разработке решений по переработке и обращению с радиоактивными отходами. Подписание состоялось во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума, сообщает в четверг пресс-служба Росатома.

"АО "Наука и инновации" (научный дивизион Росатома) и Агентство по атомной энергии Японии подписали Исполнительное соглашение об обмене информацией о проводимых экспериментах по трансмутации минорных актинидов в целях выработки решений по переработке и обращению с радиоактивными отходами 13 сентября во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума", - отмечается в сообщении.

Технология трансмутации минорных актинидов позволяет значительно сократить объем и радиотоксичность отходов. Отмечается, что соглашение обозначает дальнейшее научно-техническое сотрудничество, направленное на изучение возможностей уменьшения радиотоксичности радиоактивных отходов.

"Мы убеждены, что масштаб сотрудничества в этой области может быть существенно расширен. Символично, что мы углубляем наше взаимодействие в продолжающийся в обеих странах год Японии и России", - отметил генеральный директор "Науки и инновации" Павел Зайцев.

Четвертый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 11-13 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2018.