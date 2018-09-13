Песков: участие Си Цзиньпина в ВЭФ говорит об интересе Китая к Дальнему Востоку

По мнению пресс-секретаря президента РФ, китайский лидер лично доверяет Владимиру Путину

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Участие председателя КНР в пленарной сессии Восточного экономического форму (ВЭФ) 12 сентября свидетельствует об интересе Китая к Дальнему Востоку и личном доверии Си Цзиньпина к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1".

В целом, по его словам, участие главы Китая в пленарной сессии ВЭФ и последующей дискуссии - "это, наверное, свидетельство той атмосферы доверия, которая есть между нашими странами". Песков напомнил, что традиционно китайский лидер не принимает участие в дискуссиях такого формата, в частности, он не принимал участия в форуме в Давосе.

"И то, что он принял решение все-таки полноформатно участвовать в [Восточном экономическом] форуме, говорит о том, что, во-первых, ему здесь комфортно; во-вторых, он доверяет своему визави Путину и, в-третьих, для него это важный регион, важное для него событие, где он блестяще, на высочайшем уровне участвовал", - заявил Песков.

Отвечая на вопрос ведущего, влияет ли проведение ВЭФ на то, что "Дальний Восток становится ближе", представитель Кремля отметил, что это происходит "не благодаря форумам, а благодаря ежедневной работе".

"Все-таки не забывайте, что работает огромная команда, работают тысячи людей. Генерирование новых проектов, ТОРов, наполнение этих ТОРов конкретным содержанием. Вице-премьер Юрий Трутнев, который курирует это дело, организует масштабнейшую работу. Вот это приближает Дальний Восток, это делает его конкурентоспособным, дает ему дополнительные преимущества", - указал Песков.

Он подчеркнул, что Дальний Восток России находится в Азиатско-Тихоокеанском регионе, "который развивается опережающими темпами по сравнению с Европой, поэтому, конечно, нужно соответствовать".