{{ searchItem._source.date*1000 | date : 'dd MMMM, HH:mm'}}ПревьюИтогиФотогалереяВидеоПрямая речь
{{searchItem._source.title}}
По вашему запросу ничего найдено
16 сентября, 14:40
Песков: участие Си Цзиньпина в ВЭФ говорит об интересе Китая к Дальнему Востоку
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

По мнению пресс-секретаря президента РФ, китайский лидер лично доверяет Владимиру Путину

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Участие председателя КНР в пленарной сессии Восточного экономического форму (ВЭФ) 12 сентября свидетельствует об интересе Китая к Дальнему Востоку и личном доверии Си Цзиньпина к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1".

Смотрите также
Опасения и предположения. Что пишут западные СМИ о сближении России и Китая

В целом, по его словам, участие главы Китая в пленарной сессии ВЭФ и последующей дискуссии - "это, наверное, свидетельство той атмосферы доверия, которая есть между нашими странами". Песков напомнил, что традиционно китайский лидер не принимает участие в дискуссиях такого формата, в частности, он не принимал участия в форуме в Давосе.

"И то, что он принял решение все-таки полноформатно участвовать в [Восточном экономическом] форуме, говорит о том, что, во-первых, ему здесь комфортно; во-вторых, он доверяет своему визави Путину и, в-третьих, для него это важный регион, важное для него событие, где он блестяще, на высочайшем уровне участвовал", - заявил Песков.

Отвечая на вопрос ведущего, влияет ли проведение ВЭФ на то, что "Дальний Восток становится ближе", представитель Кремля отметил, что это происходит "не благодаря форумам, а благодаря ежедневной работе".

"Все-таки не забывайте, что работает огромная команда, работают тысячи людей. Генерирование новых проектов, ТОРов, наполнение этих ТОРов конкретным содержанием. Вице-премьер Юрий Трутнев, который курирует это дело, организует масштабнейшую работу. Вот это приближает Дальний Восток, это делает его конкурентоспособным, дает ему дополнительные преимущества", - указал Песков.

Он подчеркнул, что Дальний Восток России находится в Азиатско-Тихоокеанском регионе, "который развивается опережающими темпами по сравнению с Европой, поэтому, конечно, нужно соответствовать".

Загрузить обновления({{newList.length}})
{{item.date*1000 | date:'HH:mm'}}
Загрузить еще
Теги
Путин, Владимир ВладимировичТрутнев, Юрий ПетровичРоссияКитайСи ЦзиньпинПесков, Дмитрий СергеевичВЭФ-2018
Читать далее
Песков: участие Си Цзиньпина в ВЭФ говорит об интересе Китая к Дальнему Востоку
16 сентября, 14:40
Путин обсудил с Совбезом РФ итоги ВЭФ и ситуацию в Идлибе
14 сентября, 13:01
Около 50% взрослых поликлиник к 2024 году станут доступны для маломобильных людей
14 сентября, 10:06
Замглавы Минздрава: мобильные медкомплексы помогут проживающим в интернатах для взрослых
14 сентября, 10:04
Первый замглавы Минздрава: гостиницы для онкопациентов помогут лечить больше людей
14 сентября, 10:00
Загрузить еще
Фотобанк
Фотобанк форумаПерейти
Видео
Михаил Мишустин: работа с интернет-платформами дает обширную картину о налогоплательщиках
Японский проект легкого метро в Воронеже обойдется почти в 30 млрд рублей
Минприроды: лицензирование на шельфе целесообразно возобновлять при цене нефти свыше $100
Прямая речь
Первый замглавы Минздрава: гостиницы для онкопациентов помогут лечить больше людей
Илья Шестаков: в этом году мы перешагнем порог 5 млн тонн вылова
Михаил Мишустин: работа с интернет-платформами дает обширную картину о налогоплательщиках
ТАСС информационное агентство (св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати). Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.