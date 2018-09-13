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17 сентября, 09:28
Власти Якутии подписали 32 соглашения на полях Восточного экономического форума

На форуме регион представил 41 инвестпроект на общую сумму 1 трлн 366 млрд рублей

ЯКУТСК, 17 сентября. /ТАСС/. Власти Якутии подписали 32 соглашения в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходил с 11 по 13 сентября во Владивостоке. Об этом сообщил в понедельник журналистам гендиректор Агентства инвестиционного развития региона Александр Кондрашин.

"В рамках работы форума подписано 32 соглашения с максимальным потенциальным эффектом до 170 млрд рублей. Регион представил 41 инвестиционный проект на общую сумму 1 трлн 366 млрд рублей", - сказал он.

Как уточнил и.о. председателя правительства Якутии Владимир Солодов, соглашение с Дальневосточной энергетической управляющей компанией (ДВЭУК) позволит профинансировать строительство энергетической инфраструктуры вилюйской группы районов региона. "Заключено достаточно предметное соглашение с "Ростелекомом", который является нашим традиционным партнером в коммуникационной сфере. Мы также договорились о реализации проектов в сфере образования, здравоохранения и повышения качества управления", - сказал он.

Солодов отметил соглашения в сфере инновационного развития и высоких технологий.

"Мы подписали соглашение с компанией "ВЭБ-инновации" о создании фонда для финансирования проектов в сфере ИТ. До конца года проект начнет работать с объемом финансирования от 300 млн рублей до примерно 2 млрд рублей", - сказал Солодов, добавив, что соглашения подписаны с Фондом высоких технологий и Дальневосточным федеральным университетом.

Он уточнил, что впервые на форуме была организована отдельная региональная сессия, посвященная Якутии.

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РоссияЯкутияВЭФ-2018
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