Глава компании Игорь Сечин сообщил, что "Роснефть" продает в КНР треть всей экспортируемой нефти

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. "Роснефть" планирует поставить в Китай в 2018 году до 50 млн т нефти, сообщила компания по итогам встречи главы "Роснефти" Игоря Сечина с первым заместителем премьера Госсовета Китая Хань Чжэном.

На встрече, в частности, обсуждалось развитие сотрудничества в энергетической сфере. Сечин представил ключевые проекты "Роснефти" в области разведки, добычи, трейдинга и других бизнес- направлений. "Партнерство с Китаем для нас - осознанный стратегический выбор. "Роснефть" продает в КНР треть всей экспортируемой нефти, в нынешнем году объем наших поставок может составить до 50 млн т", - цитирует пресс-служба "Роснефти" слова Сечина.

"Мы достигли большого взаимного доверия с китайскими партнерами, о чем, в частности, говорят соглашения, которые были подписаны на ВЭФ. Большие надежды на расширение сотрудничества мы связываем с Российско-китайским энергетическим форумом. Он состоится в ноябре этого года, на него приглашены 44 российских и 35 китайских компаний", - говорится в сообщении.

Документы ВЭФ

В рамках Восточного экономического форума во Владивостоке на прошлой неделе "Роснефть" и Китайская Национальная Нефтегазовая Корпорация (CNPC) подписали соглашение о сотрудничестве в области разведки и добычи в России. По условиям соглашения, CNPC получит возможность купить миноритарные доли в крупных нефтегазовых проектах "Роснефти", включая проекты в Восточной и Западной Сибири. Компании также договорились рассмотреть возможность участия CNPC в оказании сервисных услуг на этих месторождениях

"Роснефть" также подписал соглашение с Beijing Gas, которое закрепляет основные условия создания совместного предприятия (СП) по строительству и эксплуатации в России сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС). В рамках соглашения компании планируют построить в России более 160 АГНКС и использовать в качестве газомоторного топлива СПГ.

За последние десять лет ежегодные поставки нефти из России в Китай увеличились в 4,5 раза, до 52,6 млн т, нефтепродуктов - в 2 раза, до 6,3 млн т (данные ФТС России). 75% поставок нефти приходится на "Роснефть", говорится в сообщении.