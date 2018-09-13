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20 сентября, 04:49
Международный аэропорт Владивостока принял в дни ВЭФ порядка 47 тыс. пассажиров

Это на 28% больше, чем в аналогичный период прошлого года

ТАСС, 20 сентября. Международный аэропорт Владивостока в период подготовки и проведения Восточного экономического форума (ВЭФ) принял порядка 47 тыс. человек и обслужил более 700 рейсов. Об этом сообщила в четверг пресс-служба воздушной гавани.

"Общий пассажиропоток аэропорта с 10 по 14 сентября составил 46,8 тыс. человек, что на 28% больше аналогичного периода прошлого года. <...> Количество взлетно-посадочных операций в указанный период составило 713. Это на 81 операцию больше, чем во время проведения Восточного экономического форума в 2017 году", - говорится в сообщении.

По данным авиаузла, пиковым днем обслуживания гостей и участников ВЭФ стало 10 сентября. "В этот день в аэропорту Владивосток было обслужено 10,3 тыс. пассажиров. Это больше суточного рекорда пассажиропотока, который был установлен во время работы ВЭФ в 2017 году, когда через воздушную гавань прошло 8,57 тыс. человек", - отметили в пресс-службе.

ВЭФ проходил во Владивостоке 11-13 сентября. ТАСС являлся генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов.

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