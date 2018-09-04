Олег Сафонов: Ситуация с "Натали Турс" незначительно повлияла на имидж рынка

Олег Сафонов © Михаил Почуев/ТАСС

Глава Ростуризма в интервью ТАСС — о нарушении закона и работе туристического бизнеса

О том, что ждет "Натали Турс" за нарушение законодательства и как уход туроператора с рынка повлиял на репутацию всего российского туристического бизнеса, в интервью ТАСС рассказал руководитель Ростуризма Олег Сафонов. — Начнем с "Натали Турс". Была информация, что они заявляли меньшее количество туристов, которых отправляли в год на отдых, чем это было на самом деле. Из-за этого у них был маленький объем фингарантий. Так ли это? И как можно этого избежать в дальнейшем? Возможно, нужно вносить какие-то изменения в законодательство?

— К сожалению, юрлица, работавшие под брендом "Натали Турс", нарушали действующее законодательство. Они предоставляли Ростуризму недостоверные сведения относительно количества туристов, которое они отправляли за рубеж. Исходя из этого показателя происходит расчет размеров фондов персональной ответственности, которые должны формировать туроператоры на базе ассоциации "Турпомощь". Средства этих фондов представляют собой инструмент финансовой защиты туристов и призваны компенсировать потери потребителям туристских услуг, в отношении которых туроператор не может исполнить свои обязательства в полном объеме по причине своей финансовой несостоятельности. Заниженные данные, как мы сейчас понимаем, "Натали турс" предоставляла для того, чтобы минимизировать объем денежных средств, которое она должна была задепонировать в своих фондах. Это привело к тому, что входящие в группу "Натали Турс" юрлица заключили различного рода договоры с 30 тыс. клиентов на общую сумму 1,5 млрд руб. притом, что суммарный размер их фондов персональной ответственности был только 5,6 млн руб., а совокупный объем страхового покрытия — 150 млн руб. То есть "Натали Турс" нарушала требования законодательства в ущерб правам и законным интересам туристов, которые теперь столкнулись с проблемой возвращения средств, заплаченных за путевки. — Каким образом можно избежать повторения таких ситуаций в будущем? — Такой механизм уже создан Ростуризмом — это единая информационная система "Электронная путевка". Она позволяет сделать полностью прозрачным движение всех средств, принимаемых туроператорами от клиентов, и в перспективе — программным образом ограничивать продажи туроператоров в размере совокупных фондов персональной ответственности и того объема страхового обеспечения, который они имеют. Однако чтобы этот инструмент работал эффективно, "Электронная путевка" должна стать обязательной для всех участников рынка. — Есть такие планы? — Такие планы есть. В соответствии с поручением президента РФ Владимира Владимировича Путина, определено, что оператором системы "Электронная путевка" будет дочерняя компания госкорпорации "Ростех" — "Национальные туристские технологии". И мы надеемся, что достаточно оперативно будет законодательно закреплена обязательность использования данной информационной системы. — Ориентировочно, это какие сроки? — Надеюсь, что это будет начало 2019 года. — То есть "Электронная путевка" будет учитывать, сколько туристов компания отправила по России и за рубеж в год? — Система предполагает, что когда туроператор будет продавать турпродукт, его совокупная стоимость будет программным образом соотноситься с размером страхового обеспечения и фонда персональной ответственности. Если общий объем проданного турпродукта превысит законодательно установленный размер финансовых гарантий, то это будет сигналом для туроператора и, соответственно, для Ростуризма, о том, что данная компания должна прекратить продажи. Это позволит исключить ситуацию, при которой туроператор, имея страховку 150 млн руб. и 5 млн руб. фонда персональной ответственности, сможет продать продукта на 1,5 млрд руб. На сегодняшний день подобного плана действующих механизмов защиты туристов в нашей стране нет. — Какие сейчас есть еще подводные камни?

— Туроператор может продавать как пакетные туры, так и отдельные услуги. Существующие механизмы финансовых гарантий для туристов распространяются на потребителей, которые приобрели у туроператора турпакеты. В ситуации с "Натали Турс" искусственно создавалась ситуация, при которой турпродукт дробился на услуги. Т.е. отдельно продавались авиабилеты, отдельно — размещение в отеле, отдельно — экскурсионная программа и т.д. Очевидно, это делалось юрлицами, работавшими под брендом "Натали Турс", в целях минимизации собственных затрат на страхование и фонды персональной ответственности, в ущерб туристам. — Вы не планируете обращаться в правоохранительные органы в связи с этой ситуацией? — Мы уже давно обратились. Причем во все необходимые правоохранительные органы. Кстати, я хочу сказать, что мы это делаем всегда в отношении тех туроператоров, которые прекращают выполнение своих обязательств перед российскими туристами. Мы обращаемся в Генеральную прокуратуру, в Министерство внутренних дел, в Роспотребнадзор, в Министерство культуры, которое также обладает контрольно-надзорными функциями. — У владельца "Натали Турс", было еще одно юрлицо, которое занималось VIP-туризмом. У этой компании сейчас есть проблемы? — Эта компания тоже не действует. Они, как мы считаем, не входили в периметр "Натали Турс", потому что у них был отдельный сайт по продаже туристических услуг, они не позиционировали себя как компания, имеющая отношение к "Натали Турс". По сути дела, они активно туроператорской деятельностью не занимались, поэтому мы их вывели за скобки тех санкций, которые вынуждены были принять по отношению к "Натали Турс". Мы их пока не исключили из Единого федерального реестра туроператоров. Но у нас есть сомнения относительно возможности данной компании продолжить свою туроператорскую деятельность. Это связано с тем, что у директоров всех этих компаний сильно испорчена репутация. Она, по сути дела, разрушена теми неправомерными действиями, были совершены под их руководством в отношении потребителей. Более того, в ближайшее время эта компания должна будет представить новое финансовое обеспечение. По закону это необходимо сделать за 45 дней до истечения действующей страховки. У меня есть сомнения, что какие-то страховщики согласятся работать с ними, так как, на мой взгляд, это очень рискованно. Поэтому есть вероятность, что финансовое обеспечение на очередной период представлено не будет и компания уйдет с рынка. Но это мое предположение. Давайте не будем забегать вперед. — Как сейчас в целом ситуация на рынке развивается в связи с тем, что помимо "Натали Турс" несколько маленьких туроператоров объявили о прекращении деятельности. Это на спрос как-то повлияло? — "Натали Турс" когда-то была крупным туроператором, одним из лидеров выездного туризма, но к моменту прекращения деятельности рыночная доля этой группы компаний была невелика. Как и у остальных компаний, прекративших туроператорскую деятельность в этом летнем сезоне. Серьезно повлиять на спрос их уход с рынка не мог. — Это же влияет на репутацию всего туроператорского рынка? — Да, к сожалению, такие инциденты отражаются на репутации всего туроператорского сообщества. Но в данном случае имиджевые последствия для отрасли не столь высоки. На рынке никакого кризиса нет, туроператоры работают стабильно, оказывают высококачественные услуги. С учетом того, что в Едином реестре туроператоров на сегодняшний день содержатся сведения о более чем 4500 туроператорских компаний, из которых более 600 являются членами Ассоциации "Турпомощь" и работают в сегменте выездного туризма, дефицита предложения в части туров за рубеж в нашей стране нет и не будет. Уход с рынка отдельных участников — это, в общем-то, нормальное явление. Туроператорский бизнес высокорисковый. Компании должны самостоятельно выстраивать маркетинговую политику, прогнозировать рыночную конъюнктуру и принимать эффективные бизнес-решения, чтобы зарабатывать деньги. Мы видим, что ряд компаний в этом сезоне допустил серьезные просчеты, неверно оценив тренды рынка. Поэтому они, к сожалению, приняли на себя слишком много обязательств перед туристами и оказались не в состоянии их выполнять. И, как следствие, были вынуждены прекратить туроператорскую деятельность. Печально, но в условиях рыночной экономики такое, к сожалению, случается. При этом хотел бы сказать, что у нас очень много действительно хорошо работающих, проверенных временем туроператоров. Очень важно, чтобы проблемы участников рынка не отражались на туристах. К сожалению, так получается далеко не всегда. Характерный пример — ситуация с компанией "Турово", которая также оказалась в числе неспособных выполнить свои обязательства этим летом. — Как развивается ситуация с "Турово"?

Когда туристы покупают комплексный продукт у туроператора, на них распространяются созданные государством механизмы финансовой защиты

— Эта компания специализировалась на путешествиях в Болгарию, по сути своей деятельности являясь билетным агентом. У нее были договорные отношения с болгарской компанией NOY Travel, заключившей эксклюзивный договор с перевозчиком "Болгарские авиалинии". На базе этих договоров строилась чартерная программа для российских туристов. Люди покупали билеты и самостоятельно отправлялись в Болгарию. Однако непрозрачность взаиморасчетов и опять же просчеты в планировании коммерческой деятельности закономерно привели к тому, что компания "Турово" перестала выполнять обязательства. И люди, которые приобрели билеты у этой компании для самостоятельных турпоездок, серьезным образом пострадали. Когда туристы покупают комплексный продукт у туроператора, на них распространяются созданные государством механизмы финансовой защиты. Однако если они приобретают отдельно билеты, отдельно размещение и т.п. — тем более у разных поставщиков, — все риски они несут самостоятельно. Очевидно, что для наших граждан более надежным и спокойным вариантом является покупка комплексного турпродукта у проверенных временем туроператоров. Лично я считаю, что самостоятельные путешествия, к сожалению, являются более рискованными по сравнению с организованными и поэтому предпочтительнее. Но, разумеется, каждый должен принимать решение сам. — Что теперь нужно делать клиентам "Турово", идти в суд? — Да, в любом случае в судебном порядке требовать от компании "Турово" возмещения причиненного ущерба.