Тимур Максимов: перевод системы tax free в электронный вид расширит ее на всю страну

Тимур Максимов © Владимир Смирнов/ТАСC

Замглавы ФТС — о цифровизации сервисов таможни, переходе на единичные счета и взаимодействии с ЕАЭС

Заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Тимур Максимов рассказал агентству ТАСС о первых результатах работы системы tax free в России, а также о вариантах взаимного обмена информацией с таможенными органами стран Евразийского экономического союза. — Подводила ли ФТС России первые итоги работы системы tax free? Как система себя показала во время такого масштабного события, как чемпионат мира по футболу, который проходил в России в июле? — Действительно, система tax free была протестирована в боевых условиях во время чемпионата мира, когда в России был наплыв иностранных туристов. Могу сказать, что никаких проблем в функционировании системы мы не увидели. Все работает так, как надо. Иностранцы улетают довольные, чеки выбиваются и штампуются. В настоящий момент в этом процессе используются только бумажные чеки. Пока сервис не обкатан полностью, переводить систему на "цифру" — риск. Сегодня выбито порядка 22 тыс. чеков на общую сумму более 1 млрд рублей. Это неплохие результаты. — Когда система будет работать в электронном формате? — Следующий этап развития системы tax free — перевод всего взаимодействия в электронный вид. Более того, уже есть запрос от бизнеса: интерес со стороны розничной торговли, а также предложения от разных IT-посредников, которые хотят принять участие в оцифровке системы. Сейчас переход на электронную форму обсуждается в правительстве, чтобы принять решение о том, кто это будет делать и как.

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— Какие варианты рассматриваются в обсуждениях? — Варианты очевидны. Сам чек с отметкой tax free уже прослеживается в электронном виде. Контроль осуществляется Федеральной налоговой службой в момент, когда кассовый чек выбивается при продаже. ФНС видит все чеки через систему онлайн-касс, а чеки tax free дополнительно получают отметку и сохраняются в отдельном сегменте. Когда человек улетает и приходит на таможню, то чек из этого сегмента находят и сверяют с фактическим вывозом товара. Далее таможенным органом ставится отметка о том, что фактический вывоз осуществлен — и это является основанием для возврата НДС. Так это все должно работать. — Может ли система tax free заработать в таком виде уже в 2018 году? — Я думаю, что просто чисто бюрократически в этом году запустить tax free в электронной форме нереально. Во-первых, нужно все же обсудить разные варианты и предложения. Например, вопрос — кто будет оператором. Обычно во всем мире на возвратах зарабатывают организации-посредники. По сути, они возвращают клиенту НДС с некоторым дисконтом, а затем сами возвращают НДС из бюджета в полном объеме. Сроки возврата разные, а для клиента — быстрее. То есть организация выстраивает отношения между клиентом с одной стороны и государством с другой стороны. Возможно, что именно эти организации-посредники и будут строить электронную систему. — Вы рассматриваете участие именно международных операторов? — Вопрос о том, будут ли это международные операторы или национальные, еще предстоит решить. Существуют международные гиганты — и они всем известны. Но возникает вопрос: а почему российская компания не может этим заниматься? Возможно, что кто-то из бизнеса проявит интерес к этой теме. Это первый момент. А второй момент в том, что все-таки этот рынок должен быть конкурентным. Таких операторов может быть несколько. Это есть в мировой практике: один магазин работает с одним оператором, другой — со вторым. В принципе, этот рынок может быть конкурентным, и никаких проблем не должно возникать. В идеале, наверное, решения будут к 2019 году. — Будет ли расширяться список аэропортов, в которых работает система tax free? — Если мы говорим о цифровизации этого процесса, то наличие или отсутствие полномочий в том или ином таможенном органе по совершению этих операций в цифровой среде не создает никаких дополнительных издержек для государства. Если эта технология обкатана в электронном виде, а мы именно об этом сейчас говорим, то плюс-минус город или плюс-минус пункт пропуска ничего не решают. — При переходе на электронный вариант tax free можно будет расширять на всю страну? — В этом случае можно уже предпринимать любые действия. Такой вариант возможен и без условия электронного документооборота, но тогда действительно нужно говорить о том, что в пункте пропуска должны быть сотрудники, выполняющие эту функцию. Возможно, в некоторых местах потребуется даже дополнительная штатная численность. И это уже создает дополнительные издержки для государства.