Олег Сафонов: внутренний туризм летом в России вырос на четверть

Глава Ростуризма в интервью ТАСС — о перспективах развития туризма на Дальнем Востоке и субсидировании туроператоров

О росте выездного турпотока, перспективах развития туризма на Дальнем Востоке, а также о субсидировании туроператоров, работающих на внутреннем рынке, в интервью ТАСС рассказал руководитель Ростуризма Олег Сафонов.

— Каковы предварительные итоги летнего туристического сезона?

— Первые предварительные итоги показывают, что рост внутренних туристских потоков в нашей стране вырос на 25,8%. Это очень хорошая динамика. Выездные турпотоки также выросли примерно на 10%, и это неплохо.

В прошлом году рост выездного туризма был более значительный. Многие туроператоры рассчитывали, что аналогичная динамика будет наблюдаться и в этом году, строили свои программы исходя из этого убеждения и, к сожалению, просчитались. Мы полагаем, что банкротства ряда туроператоров этим летом произошли именно потому, что они неправильно оценили потенциал рынка.

Мы наблюдаем увеличение числа туристов на многих внутрироссийских направлениях. Здесь сработал целый комплекс факторов: открытие моста через Керченский пролив, ввод в эксплуатацию нового аэропортового терминала в столице Республики Крым городе Симферополе, проведение чемпионата мира по футболу FIFA 2018 и другое.

— А какие результаты показал этим летом Дальний Восток?

— Суммарный турпоток в Дальневосточном федеральном округе в мае-августе текущего года, по предварительным данным, вырос по отношению к прошлогоднему показателю на 8,4%. Прирост по россиянам составил 10,5%, турпоток в целом превысил отметку в 3,2 млн человек. Количество иностранных туристов выросло на 2%, до 939,6 тыс.

— А откуда в основном иностранцы едут на Дальний Восток?

— В основном это Китай, Япония и Южная Корея. Однако въездной турпоток в субъекты Дальневосточного федерального округа идет не только из государств Азиатско-Тихоокеанского региона. Мы отмечаем рост числа туристов из стран Западной Европы. Они приезжают различными способами, порой экзотическими. Несколько месяцев назад был дан старт велопробегу Санкт-Петербург — Владивосток. Жители западноевропейских стран приехали на Дальний Восток на велосипедах, преодолев много тысяч километров. Это сложно даже представить!

Конечно же, пользуется большой популярностью Транссибирская магистраль. Кроме того, активно развивается круизный туризм. Увеличивается число прибытия судов во Владивосток, на Сахалин, Камчатку, в порты Магадана, Курильских островов, Чукотки.

Среди иностранных гостей растет популярность активного туризма. В частности, на Камчатке. Один из лидеров въездного туризма — Приморский край. Еще одним дальневосточным хабом, принимающим и распределяющим въездные турпотоки, является Хабаровск.

Разумеется, реализация туристических возможностей Дальнего Востока напрямую зависит от его транспортной доступности. В этом направлении ведется активная работа. В ближайшие годы запланировано создание 11 новых пунктов пропуска на Дальнем Востоке. Современная приграничная инфраструктура способствует росту въездного турпотока, поскольку делает прохождение через границу более быстрым и удобным.

В ДВФО проводится эксперимент по выдаче электронных виз. Это очень перспективный инструмент эпохи цифровой экономики, который облегчает и удешевляет визовые процедуры и делает посещение нашей страны более комфортным для иностранных туристов.

— А как вы оцениваете значение Дальнего Востока для развития санаторно-курортного туризма?

— Дальний Восток — уникальная территория, где сконцентрированы ценные лечебные ресурсы — различные грязи, термальные источники, минеральные воды. Есть санатории, правда, их не так много, но они перспективны. Мы считаем важным подключение дальневосточных регионов к работе по классификации санаторно-курортных организаций, которую проводим совместно с РАН и Национальной курортной ассоциацией. Оценка санаториев с присвоением соответствующих категорий качества призвана способствовать максимальному удовлетворению спроса и требований потребителей к уровню обслуживания, ассортименту и качеству услуг. Решение этой задачи важно для освоения зарубежных рынков, в первую очередь азиатско-тихоокеанских, и увеличения экспорта российских санаторно-курортных услуг.

— А ведете ли вы работу по увеличению числа пакетных туров на Дальний Восток?

— Разумеется. Мы считаем очень важным расширение географии пакетных туров по нашей стране. Хочу напомнить, что турпакеты по России впервые появились на рынке в 2015 году, по инициативе Ростуризма. Ранее у нас не было востребованного продукта внутреннего туризма, включающего перелет, трансфер, размещение, питание и экскурсионную программу и позволяющего экономить не менее 30% расходов по сравнению с самостоятельной организацией путешествия.

Благодаря тесному сотрудничеству Ростуризма, правительства Камчатского края и правительства Сахалинской области и немецкого туроператора TUI в 2018 году на российском туристическом рынке появились пакетные туры на Камчатку, Сахалин и Курилы.

— Будут ли субсидироваться туроператоры, которые работают на внутреннем рынке?

— Да, такое решение принято. Более того, в этом году в федеральном бюджете уже предусмотрены ассигнования в размере 320 млн рублей для предоставления туроператорам в качестве субсидий. Эти денежные средства выделены Минкультуры РФ, и они, насколько я знаю, уже распределены среди туроператоров. Это серьезный шаг, и я надеюсь, что в дальнейшем объемы субсидирования будут возрастать.

— Вернемся к выездному туризму. В каких странах могут открыться офисы Visit Russia? И как будет продвигаться наш турпродукт за рубежом?

— До конца 2018 года число национальных туристских офисов Visit Russia за рубежом достигнет 58, сеть охватит 30 стран. Мы открываем офисы не только в тех странах, которые являются для нас традиционными источниками въездного турпотока, но и там, где активно развивается выездной туризм и есть хорошие перспективы привлечения туристов в Россию.

Мы рассчитываем, что офисы, которые будут предлагать клиентам — субъектам РФ и бизнесу комплексный продукт (маркетинговые программы), станут инструментом выполнения поставленной президентом России задачи по увеличению объемов экспорта туристских услуг до $16 млрд.

В настоящее время нами совместно с Минэкономразвития, Минпромторгом и Российским экспортным центром прорабатываются дополнительные меры по продвижению нашей страны на мировом туристическом рынке. Подготовлен национальный проект "Международная кооперация и экспорт", в котором туризм выделен отдельным блоком. Конечно же, будем использовать современные маркетинговые инструменты, такие как туристский портал Russia.Travel, который в настоящее время активно развивается с прицелом на зарубежные аудитории, как мультиязычная площадка — первоисточник самой полной и привлекательной информации о возможностях туризма и отдыха в России.

— Заключительный вопрос по поводу прогноза на год. Будет ли расти туризм в целом?

— Я думаю, что туризм будет расти. И в мире в целом, и в России в частности. В мире, как мы знаем, туристские потоки ежегодно растут на 4–7%. В нашей стране динамика еще более выраженная благодаря предпосылкам роста внутреннего и въездного туризма, среди которых: воссоединение с Крымом, изменение курса рубля, улучшение инфраструктурных условий и туристского сервиса внутри страны, а также активное продвижение отечественного турпродукта в рамках федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)".

Относительно выездного туризма, надеюсь, что он не упадет, а если и снизится, то не сильно. Мы выступаем за то, чтобы у наших граждан была возможность выбирать места для отдыха по своему усмотрению, и не приветствуем снижение доступности зарубежных путешествий. Но динамика количества выездных турпоездок зависит от многих факторов: цен на зарубежные турпродукты, уровня безопасности в других государствах, реализации санкционной политики западных стран, от отношения к нашим туристам за рубежом и многого другого.

Беседовали Мария Дорохина и Александра Милоградова