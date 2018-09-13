Условия для расчетов в нацвалютах между странами ЕАЭС будут созданы к 2025 году

Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян отметил, что расчеты в торговле в национальных валютах между странами ЕАЭС выросли до 75% от общего объема

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Благоприятные условия для перехода на расчеты в национальных валютах между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будут созданы к 2025 году. Об этом сообщил в интервью ТАСС председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян.

"Я думаю, что после того, как у нас произойдет гармонизация финансовых рынков, к 2025 году это создаст необходимую законодательную базу, которая, в свою очередь, сформирует прежде всего для бизнеса благоприятные условия (для перехода на расчеты в нацвалютах - прим. ТАСС)", - сказал он.

По данным Саркисяна, за последние четыре года расчеты в торговле в национальных валютах между странами ЕАЭС выросли с 60% до 75% от общего объема расчетов. Председатель коллегии ЕЭК отметил, что это очень серьезное продвижение вперед, но для полного перехода необходимо сделать расчеты выгодными для бизнеса.

"Это означает, что в центре нашего внимания должна быть тема гармонизации законодательства в финансовой сфере - в частности, в 2025 году мы должны сформировать общий финансовый рынок. Президенты стран ЕАЭС дали поручение в декабре 2016 года центральным банкам, чтобы они совместно с правительствами и ЕЭК разработали концепцию формирования общего финансового рынка и представили ее на утверждение. Наши центральные банки готовят этот документ. Мы надеемся, что в нынешнем году они завершат работу", - сообщил Саркисян.

Также, по его словам, необходимо создавать новые финансовые инструменты в национальных валютах, которые востребованы со стороны бизнеса, создают более благоприятную финансовую инфраструктуру и делают выгодным использование взаиморасчетов в национальных валютах.

"И, разумеется, необходимо развивать совместные сферы деятельности, чтобы увеличивалось количество самих контрактов. Автоматически будет расширяться поле для расчетов в нацвалютах. Кроме того, есть сферы, где товары из стран ЕАЭС традиционно предлагаются в долларах - скажем, когда мы говорим о газовом рынке", - отметил он.