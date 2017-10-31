Вадим Живулин: мы должны создать условия для ускоренного развития большинства территорий

Заместитель министра экономического развития Вадим Живулин © Пресс-служба Минэкономразвития РФ

Замглавы МЭР — о центрах экономического роста в России, модернизации БАМа и Транссиба и программе кадрового резерва

Развитие территорий и инфраструктуры — один из приоритетов в России на ближайшие шесть лет. Минэкономразвития подготовило проект Стратегии пространственного и комплексного плана развития магистральной инфраструктуры. О том, какие приоритеты видит ведомство и какие новые инструменты для инвесторов будут предложены в ближайшем будущем, в интервью ТАСС рассказал заместитель министра экономического развития Вадим Живулин. — Минэкономразвития подготовило проект Стратегии пространственного развития. Какие основные цели она преследует? — При разработке стратегии министерство исходило из необходимости четко определить центры экономического роста и создать условия для ускоренного развития большинства территорий. На данный момент в России сформировалось порядка 20 точек роста, и одна из задач стратегии — значительно увеличить их количество. В целевом сценарии должно появиться еще 15–20 таких центров. Мы видим, что ряд территорий обладают высоким потенциалом. — На основании чего выделялись центры роста? Как быть тем регионам, где по каким-то причинам их нет? — Точки роста характеризуют экономические показатели. Главный из них — вклад в ВРП 1% и более. Задача документа как раз состоит в том, чтобы увеличить количество центров роста. В плане по реализации стратегии для каждого типа территорий будет предложен набор решений, который позволит им расти.

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— На какие типы будут делиться территории и какой набор инструментов развития для них вы предлагаете? — В стратегии выделено несколько типов территорий: крупнейшие и крупные городские агломерации, города с численностью населения 100–500 тыс. человек, малые и средние города, сельские территории за пределами городских агломераций, минерально-сырьевые центры, территории, специализирующиеся на эффективном сельском хозяйстве, геостратегические территории. Для развития этих территорий предлагается целый комплекс решений: это проекты по развитию городов, единый преференциальный режим, совершенствование механизма реализации госпрограмм социально-экономического развития геостратегических территорий. На достижение общей цели — экономического роста территорий — будет работать и выделение 14 макрорегионов. — Это вызвало неоднозначную реакцию регионов и экспертов… — Суть выделения макрорегионов не в том, чтобы перекроить карту и сделать новые административные границы. Мы говорим исключительно об экономическом и географическом делении, которое позволит регионам эффективно взаимодействовать, вместе развивать инфраструктуру, консолидировать планы и стратегии развития. В рамках макрорегионов регионы смогут более тесно кооперироваться. — А это затронет как-то межбюджетные отношения? — Сейчас последствий с точки зрения межбюджетных отношений не предполагается. Акцент делается на укреплении межрегионального экономического взаимодействия. Макрорегионы выделены на основе глубокого анализа хозяйственных и инфраструктурных связей субъектов, а также на основе реального опыта взаимодействия. Уже сейчас есть примеры, которые доказывают эффективность деления на макрорегионы. Красноярский край, Хакасия и Тыва совместно подготовили комплексный инвестиционный проект "Енисейская Сибирь". В него входят 24 проекта с объемом инвестиций 1,7 млрд рублей. Такое объединение регионов, по предварительным оценкам, позволит существенно увеличить рост суммарного ВРП и создать более 50 тыс. рабочих мест. — Как вы предлагаете развивать сельские территории? Вице-премьер Алексей Гордеев предлагал создать новый национальный проект для развития сельских территорий. Насколько это целесообразно или лучше увязать развитие села со Стратегией пространственного развития? — Сельские территории выделены в стратегии в качестве одного из приоритетов. На наш взгляд, главная задача для этого типа территорий — обеспечение местного населения качественными современными услугами: медицина, образование, другие социальные услуги. Это в том числе неразрывно связано с повышением транспортной доступности сельских поселений, их связанности с центрами роста. Более концентрированное внимание сельским территориям может быть уделено в отдельных документах, которые будут создаваться во исполнение стратегии.

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— Развитие территорий тесно связано с инфраструктурой. Вместе со Стратегией пространственного развития Минэкономразвития подготовило проект плана развития магистральной инфраструктуры. Когда будет сформирован окончательный перечень проектов? — Сейчас в проекте порядка 200 объектов. Мы готовили план совместно с регионами и профильными ведомствами и постарались включить в него наиболее важные и значимые объекты с точки зрения развития магистральной федеральной инфраструктуры. Например, модернизация БАМа и Транссиба — главных транспортных коммуникаций в Сибири и на Дальнем Востоке, объекты Северного морского пути — нового и очень перспективного транспортного коридора, модернизация подъездных путей к крупным морским портам. — По итогам заседания президиума Совета при президенте по стратегическому развитию было озвучено, что на реализацию плана потребуется более 6 трлн рублей. Это итоговая сумма? — Финальная сумма еще может корректироваться, как и перечень объектов. Минэкономразвития отталкивается в первую очередь от социально-экономических эффектов, которые возникнут вслед за реализацией проектов. Для оценки объектов будет применяться специальная методика, которая как раз учитывает все эти эффекты. Мы считаем, что план должен быть подвижным: если в будущем тот или иной объект пройдет отбор, то он может быть включен в список позднее. — В Стратегии пространственного развития Минэкономразвития предлагает также применять "единый инструмент" развития для различных типов территорий. Расскажите, в чем суть идеи? — Сейчас в России 430 различных механизмов, режимов и способов поддержки регионов. Есть особые экономические зоны, территории опережающего развития, другие льготные режимы, которые часто конкурируют между собой. Часто это приводит не к увеличению числа инвесторов и созданию рабочих мест, а к появлению невостребованных земельных участков и построенной инфраструктуры. Бывают ситуации, когда на один и тот же проект инвестор получает деньги или льготы из разных источников, то есть участвует сразу в нескольких преференциальных программах, что тоже неправильно. И наконец, бизнесу зачастую сложно разобраться в многообразии инструментов поддержки и выбрать наиболее подходящий. Поэтому мы сейчас работаем над созданием унифицированного механизма, который будет включать в себя самые востребованные льготы и меры поддержки. Условно мы называем его "единый инструмент".

Наша задача — ни в коем случае не усложнить или ухудшить существующие условия. Наоборот, мы стараемся выбрать лучшие из работающих инструментов и дополнить их

Минэкономразвития разработало проект федерального закона, предусматривающий содержание и порядок применения единого механизма развития территорий. Мы постарались, чтобы он учитывал как территориальные, так и отраслевые особенности, а также предусматривал внедрение максимально эффективного подхода по предоставлению мер государственной поддержки. — А как это будет работать на практике? — Инструментарий во многом схож с тем, который сейчас работает в особых экономических зонах. Предполагается, что решение о применении единого инструмента будет приниматься на правительственном уровне по результатам рассмотрения заявки региона, которая будет содержать ряд обязательств. К примеру, будет количественно закреплен KPI региона по привлеченным инвесторам, созданным рабочим местам, уплаченным налогам. По этим и другим показателям будет проводиться специальная оценка эффективности. Неудовлетворительные результаты повлекут за собой финансовую ответственность со стороны региона. Льготы и преференции для инвесторов будут предоставляться на конкретной территории, размеры которой будут ограничены. Ставка делается на регуляторные преференции, связанные с возможностью применения зарубежных строительных норм и правил, послаблений в сфере контроля и надзора, изменений, связанных с привлечением иностранной рабочей силы, в первую очередь высококвалифицированных специалистов. За счет сокращения административных процедур планируется существенно снизить временные издержки инвестора, возникающие с момента подачи заявки. По отдельным категориям и видам деятельности будет осуществлен переход от разрешительного порядка осуществления процедур к уведомительному. Мы также надеемся на положительный исход ряда инициатив, связанных с либерализацией проверок в отношении инвесторов: первые три года без проверок, предупреждение за первое административное нарушение и другие. — Под какие проекты это все делается? — Приоритетом будут производственные и инновационные компании. Предполагается особый набор преференций для компаний, которые будут размещать на таких территориях R&D-центры и привлекать к работе высококвалифицированных специалистов. В зависимости от вида деятельности будет меняться характер предоставляемых льгот. При этом инструмент будет применяться как для российских, так и для иностранных инвесторов. — Еще один новый документ, который находится в вашей области деятельности, — это нацпроект по поддержке малого и среднего бизнеса. Министр уже неоднократно говорил о том, что будет кардинально меняться подход к этой поддержке и увеличиваться ее объем. Что же предлагает министерство? — Уникальность нацпроекта в том, что он консолидирует все возможные меры по развитию и поддержке малого среднего бизнеса. Он фактически все эти меры группирует по разным стадиям жизни предпринимателя — от создания, развития, акселерации до последующего выхода на экспорт. В проекте много мероприятий, которые должны стать значительным драйвером для развития малого и среднего бизнеса: расширение льготного финансирования, поддержка экспорта, популяризация предпринимательства. — Все, что вы сейчас перечислили, уже есть в той или иной форме, будет ли что-то кардинально новое? — Наша задача сейчас — собрать самые лучшие и наиболее полезные мероприятия и их классифицировать по направлениям, по задачам, распределить их по срокам реализации. За счет комплексного эффекта от их реализации сможем получить результат. — Вы упомянули систему льготного финансирования, сейчас это "Программа 6,5", будет ли она меняться или пролонгироваться? — Мы хотим продолжить эту программу и рассчитываем привлечь к ее реализации значительно большее количество банков. В ней должны участвовать не только системообразующие игроки рынка, но и целая сеть региональных банков. За счет приближения финансовых услуг к предпринимателям рассчитываем на дополнительный спрос. Сама программа будет частично переформатирована. Итоговая ставка будет рассчитываться по формуле "6,5% для предприятий в приоритетных отраслях, для остальных — ключевая ставка плюс 2 процентных пункта, но не более 8,5%". Это позволит получить кредиты большему количеству предпринимателей. Опробовать обновленную программу планируем в ноябре, с последующим распространением на 2019 год.

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