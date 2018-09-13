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1 октября, 07:20
Чукотский автономный округ на ВЭФ заключил самый дорогой "пакет" соглашений

Всего правительство региона подписало 13 соглашений

ТАСС, 1 октября. Правительство Чукотского автономного округа на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который прошел в сентябре во Владивостоке, подписало 13 соглашений, планируемый объем инвестиций которых оценивается более 370 млрд рублей. По этому показателю регион стал лидером среди остальных участников форума, сообщает в понедельник пресс-служба правительства Чукотки.

"Лидером по объему инвестиций, связанных с подписанными соглашениями, стал Чукотский автономный округ. Всего на полях ВЭФ в этом году правительство Чукотки заключило 13 соглашений с инвесторами, федеральными министерствами, корпорациями, общественными организациями. Общий объем планируемых инвестиций оценивается более чем 370 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Ранее ТАСС сообщал, что именно это соглашение между правительством Чукотского автономного округа, Минвостокразвития России и компаниями-инвесторами KAZ Minerals PLC и ГДК "Баимская" полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев назвал одним из значимых, подписанных на форуме.

Старт строительству крупного горно-обогатительного комбината "Баимский" на Чукотке дал президент Владимир Путин. Церемония запуска прошла 10 сентября в режиме видеоконференции в рамках Восточного экономического форума, который прошел во Владивостоке 11-13 сентября.

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РоссияЧукотский автономный округВЭФ-2018
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