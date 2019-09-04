Ямасита: Олимпиада важна для детей, пострадавших от террористических атак

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Олимпийские игры дают надежду, они очень важны для детей, которые пострадали от террористических атак, как это произошло в Беслане. Такое мнение на панельной сессии "Олимпизм и Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР): взаимное влияние" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) высказал глава Олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямасита.

"Трагический теракт в Беслане произошел 15 лет назад, там погибло много детей. Мы хотели как-то помочь детям Северной Осетии, поэтому пригласили их к себе на турнир по дзюдо, присылали татами, оборудование, начались обмены. Я уверен, что Игры в Токио станут вдохновляющим событием для таких детей. Подобные мероприятия важны для тех, кто прошел через подобные трудности, это дает надежду", - сказал Ямасита.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.

Игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.