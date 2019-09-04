Систему распознавания лиц задействуют на ОИ-2020 в Токио

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Организаторы летних Олимпийских игр 2020 года в Токио намерены активно использовать передовые технологии во время проведения соревнований, в том числе задействуют роботов и систему распознавания лиц. Об этом заявил в среду на панельной сессии "Олимпизм и Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР): взаимное влияние" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) спортивный директор Оргкомитета "Токио-2020" Кодзи Мирофуси.

"Для аккредитации, а также на точках прохождения контроля будут использоваться технологии распознавания лиц. Бейдж нужно будет носить, прикладывать его иногда, однако время прохождения аккредитации мы постараемся сократить примерно вдвое, а для чиновников высокого ранга этот процесс будет сокращен максимально", - сказал он.

По его словам, большое внимание будет также уделяться внедрению роботов. "Особенно актуально это будет для Паралимпийских игр. Люди, которые передвигаются на инвалидных колясках, смогут воспользоваться услугами роботов, которые будут предоставлять им все необходимые услуги, например доставлять еду, подносить напитки. Роботы также будут участвовать в презентациях, будут помогать людям ориентироваться на объектах и т. д.", - добавил Мирофуси.

Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа, Паралимпиада продлится с 25 августа по 6 сентября. Программа Олимпиады включает в себя 33 вида спорта, впервые будут представлены карате, серфинг, скалолазание и скейтбординг. Церемония открытия пройдет 24 июля, за два дня до этого начнутся соревнования по женскому футболу и софтболу. Первый комплект медалей будет разыгран 25 июля среди женщин в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.