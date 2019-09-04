Забег в поддержку редких видов животных состоялся в рамках ВЭФ во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Благотворительный забег в поддержку редких видов животных Дальнего Востока прошел в четверг в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Участие в мероприятии приняли более 500 человек.

Пришедшие могли выбрать для себя дистанцию забега - 1 км или 5 км. Среди участников был и министр спорта России Павел Колобков. По его словам, такое начало дня - лучшее, что можно придумать.

"Это уже традиционный забег, объединяющий участников ВЭФ и жителей Приморья. Он проходит под девизом "Спорт - норма жизни". Пробежаться в хорошей компании, в красивой обстановке - лучшее начало дня. Заряжаешься энергией для работы", - заявил журналистам Колобков, выбравший для себя дистанцию 5 км.

Победителями в забеге на 1 км стали Евгений Карпунин и Дарья Матвейчева. Пятикилометровую дистанцию выиграли Роман Исаев, показавший время 14 минут 3 секунды, и Дарья Козлова, которая финишировала за 18 минут 28 секунд.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.