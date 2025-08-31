На этом автомобиле российский лидер передвигается по Тяньцзиню

ТЯНЬЦЗИНЬ, 31 августа. /ТАСС/. Опубликована фотография Aurus президента РФ Владимира Путина с китайскими номерами, на котором глава государства передвигается по Тяньцзиню.

Ранее самолет российского лидера приземлился в аэропорту Биньхай, где началась программа четырехдневного визита российского лидера в Китай.

У трапа главу государства ожидали член Политбюро, секретарь парткома Тяньцзиня Чэнь Миньэр, чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНР Игорь Моргулов и старшие дипломатические сотрудники росзагранучреждений в Китае. В аэропорту был выстроен почетный караул.

Путин, сойдя с трапа, обменялся рукопожатиями с встречающими, сел в президентский Aurus и отбыл в предоставленную ему резиденцию. На своем автомобиле с российскими номерами глава государства обычно передвигается в любых поездках, в том числе заграничных. Президентский лимузин специально привезли из России, однако номерные знаки заменили на китайские. Черный цвет означает дипломатические номера.

Вечером 31 августа в Международном конгрессно-выставочном центре "Мэйцзян" стартует саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). После торжественной встречи и традиционной церемонии фотографирования лидеров, прибывших на саммит ШОС, ждет прием и концерт.

После мероприятий в Тяньцзини президент РФ отправится в Пекин.