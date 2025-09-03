В частности, итоги встречи стран-членов Шанхайской организации сотрудничества подчеркивают стремление к формированию многополярного миропорядка, отметил таиландский политолог

БАНГКОК, 3 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Итоги саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине и визит президента России Владимира Путина в Китай свидетельствуют об усилении позиции ШОС как центра силы в Евразии и переформатирование глобального политического ландшафта. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил таиландский политолог Ром Пхирамонтри.

"По итогам саммита ШОС можно отметить усиление влияния и консолидацию так называемого незападного блока. Это подчеркивает стремление стран-участниц к формированию многополярного миропорядка, где доминирование одной державы сменяется системой коллективной безопасности и сотрудничества. Саммит в Тяньцзине стал крупнейшим в истории организации по числу участников. Его итоги и результат визита президента России в Китай свидетельствуют о продолжающемся переформатировании глобального политического ландшафта. Эти события укрепили позиции ШОС как центра силы в Евразии, который выступает за многополярность. Создание Банка развития ШОС и расширение ее формата демонстрируют не только политическую, но и экономическую консолидацию, которая может стать альтернативой существующим западным финансовым институтам", - сказал он.

"Визит Владимира Путина в Китай подчеркнул, что Россия и Китай активно работают над созданием коалиции, способной противостоять влиянию США и Запада", - отметил он, обратив внимание на "углубление раскола между западными странами и блоком государств, которые стремятся к большей самостоятельности и перераспределению влияния в мире".

Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина находится в Китае с четырехдневным визитом. 31 августа - 1 сентября он принял участие в мероприятиях Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в городе Тяньцзинь. 2 сентября в Пекине прошли российско-китайские переговоры. 3 сентября в качестве главного гостя Путин принял участие в торжествах, посвященных 80-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.