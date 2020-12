Ученые выяснили, почему один из крупнейших ледников Гренландии тает так быстро

ТАСС, 29 декабря. Климатологи выяснили, что гренландский ледник Захария Истрём необычно быстро раскололся на части и резко уменьшился в размерах еще в начале XXI века, задолго до разрушения его соседей. Дело в том, что в его подножие проникла теплая морская вода. Статью с результатами исследований опубликовал научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.