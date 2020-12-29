Ученые выяснили, почему один из крупнейших ледников Гренландии тает так быстро

ТАСС, 29 декабря. Климатологи выяснили, что гренландский ледник Захария Истрём необычно быстро раскололся на части и резко уменьшился в размерах еще в начале XXI века, задолго до разрушения его соседей. Дело в том, что в его подножие проникла теплая морская вода. Статью с результатами исследований опубликовал научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences .

Ледники Гренландии быстро тают уже много лет. В среднем с начала века этот процесс ускорился примерно в четыре раза. Из-за этого в августе прошлого года огромная часть ледового массива острова массой в 12,5 млрд тонн откололась и уплыла в море. За 2019 год совокупная масса гренландских льдов сократилась на рекордные 532 млрд тонн. Ученые под руководством профессора Технологического университета Дании Шфаката Хана выяснили, почему ледники острова тают так быстро, на примере одного из них – Захария Истрём.

На долю этого ледника и его "соседа" 79N, который раскололся на множество частей в сентябре этого года, приходится примерно 12% гренландского льда. В отличие от 79N, Захария Истрём начал быстро разрушаться еще в середине прошлого десятилетия. В последние годы его площадь сокращается все быстрее.

Исследователи изучили строение дна Атлантического океана в районе этих ледников, направление течений в этом районе, а также данные с гравиметрических спутников и океанографических самолетов. Оказалось, что вода в окрестностях обоих ледников двигалась по-разному, несмотря на то, что и Захария Истрём, и 79N омывает Восточно-Гренландское течение. Средняя температура воды в нем – около 1,25 °С. По меркам Мирового океана это низкая температура, однако поскольку ледники еще холоднее, то даже такая вода может ускорить их таяние.

Раньше климатологи считали, что эта относительно теплая вода не достает до подножий обоих ледников, так как она движется на относительно большой глубине, где ей мешают отложения песка и ила. Однако Хан и его коллеги обнаружили, что в случае с Захарией Истрём это было не так. Дело в том, что под этим ледником оказался желоб глубиной в 800 метров. Он проходил почти под всей площадью бывшей морской части массива.

Вода, которая благодаря этому каналу поступала к подножию ледника, резко ускорила его таяние. Из-за этого толщина ледника на рубеже веков уменьшалась каждый год почти на метр, а в последние десять лет – на три метра. Из-за этого ледник быстро стал разрушаться: в 1985 году его площадь составляла 706 км2, а в 2014-м – 37 км2.

Похожие процессы могут происходить и в других регионах Гренландии. Это может объяснять, почему ледники острова тают намного быстрее, чем это предсказывают климатические модели. Хан и его коллеги надеются, что дальнейшее изучение структуры дна у берегов острова, позволит оценить масштабы действия воды на крупнейшие ледники острова и уточнить вклад этого процесса в таяние всей ледовой шапки Гренландии.