Замглавы МИД РФ обсудил сирийское урегулирование со спецпосланником генсека ООН

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин и спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен обсудили по телефону процесс политического урегулирования в арабской республике.

"Состоялось подробное обсуждение текущей ситуации в Сирии с акцентом на задачи активизации гуманитарного содействия и продвижения процесса политического урегулирования на основе уважения суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности страны, как это предусмотрено в резолюциях СБ ООН", - говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.