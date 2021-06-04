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Кризис в Сирии

Замглавы МИД РФ обсудил сирийское урегулирование со спецпосланником генсека ООН

Стороны акцентировали внимание на задаче активизации гуманитарного содействия и продвижения процесса политического урегулирования на основе уважения суверенитета страны, заявили в ведомстве

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин и спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен обсудили по телефону процесс политического урегулирования в арабской республике.

"Состоялось подробное обсуждение текущей ситуации в Сирии с акцентом на задачи активизации гуманитарного содействия и продвижения процесса политического урегулирования на основе уважения суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности страны, как это предусмотрено в резолюциях СБ ООН", - говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

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