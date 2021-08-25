Эксперты: информационные атаки перед выборами направлены на президента РФ и единороссов

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Информационные атаки в преддверии сентябрьских выборов в Госдуму чаще всего направлены на президента РФ Владимира Путина и "Единую Россию". Об этом говорится в докладе "Технологии делегитимации выборов в Госдуму 2021 года", представленном в среду в ТАСС.

"Наиболее часто подвергаются таким атакам президент РФ и партия "Единая Россия". Это жесточайшая пропаганда, навязывающая ключевую мысль о нелегитимности выборов", - отмечается в докладе.

Как пояснил один из авторов исследования, руководитель антифейкового проекта "Вбросам нет!" Анатолий Петренко, в рамках этой схемы значительной части избирателей отказывают в праве иметь свою политическую позицию. "Если вы за Путина и "Единую Россию" - вас не существует", - сказал Петренко.

Как отмечается в докладе, сейчас идет вал фейков, дискредитирующих политическое руководство России. "Конечная цель - политический и социальный взрыв изнутри России..., точкой приложения фейков являются личности руководителей первого эшелона власти", - говорится в исследовании. Как считают эксперты, запуск серии таких фейков направлен на разрушение выстроенной вертикали власти.

"Фейки против руководства России направлены на формирование у пользователей этой информации негативного отношения к нему как внутри страны, так и за рубежом. Такие фейки целенаправленно переполнены негативными эмоциями, которыми агрессор пытается сформировать негативное отношение к лицам из политического руководства. Это делается прямолинейно и декларативно", - отмечают аналитики.

Авторы фейков

Авторство фейков распределяется между США, Великобританией, Францией, Германией, Данией, Испанией, Чехией и рядом других стран. "Причем одна и та же тема поэтапно отрабатывается в различных изданиях и в различных странах, что позволяет разработчикам информационной операции расширить контингент потребителей информации, заложенной в фейках", - говорится в докладе.

Как считают эксперты, на Западе к распространению фейков будут стараться привлечь все новых участников внутри России. "Цель этого ясна, как день: организовать давление на общественное мнение россиян не только извне, но и изнутри. Такая тенденция не только сохранится, но и будет нарастать", - отмечается в докладе.

В случае победы на выборах в Госдуму партии "Единая Россия" с явным перевесом, "вновь активизируются призывы признать их нелегитимными и в еще большей степени активизируются нападки на действующее руководство с обвинениями в узурпации власти".