Китайская провинция Хэйлунцзян намерена укреплять сотрудничество с Амурской областью

Среди перспективных направлений двустороннего сотрудничества отмечаются культурно-гуманитарная сфера, спорт, туризм, медицина и здравоохранение

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 мая. /ТАСС/. Администрация провинции Хэйлунцзян (Северо-Восточный Китай) намерена использовать благоприятные возможности для активного наращивания сотрудничества с Амурской областью по целому ряду направлений. Об этом заявил в пятницу заместитель губернатора китайского региона Ван Исинь.

"В новой ситуации, с учетом новых благоприятных возможностей мы готовы совместно с нашими друзьями из Амурской области прилагать усилия, взаимодействовать на уровне всех слоев общества, чтобы как следует использовать историческую возможность, которая нам представилась в связи с развитием на высоком уровне китайско-российских отношений", - подчеркнул он, выступая на церемонии открытия экономического форума "Амурэкспо-2023".

Как уточнил чиновник, власти Хэйлунцзяна намерены активно продвигать сотрудничество с Амурской областью в соответствии с договоренностями, достигнутыми между лидерами Китая и РФ. По его словам, помимо официальных встреч, китайская сторона готова к расширению взаимодействия на совместных выставках, путем участия в прочих мероприятиях, связанных с развитием гуманитарных и торгово-экономических контактов между двумя странами.

Ван Исинь напомнил, что делегация провинции неоднократно принимала участие в "Амурэкспо" и это "уже стало доброй традицией". По его словам, китайская сторона намерена "укреплять взаимное доверие, продвигать диалог и повышать эффективность координации совместных усилий". Чиновник отметил, что сотрудничество с Амурской областью носит взаимовыгодный характер.

Среди перспективных направлений двустороннего сотрудничества замгубернатора особо отметил культурно-гуманитарную сферу, спорт, туризм, медицину и здравоохранение. Он также указал на важность межрегионального взаимодействия на уровне СМИ, укрепления связей между представителями молодежи.

"Амурэкспофорум" проводится в Благовещенске с 1992 года. На этот раз он проходит с 26 по 28 мая и включает более 20 деловых, культурных и событийных мероприятий. Ключевым станет пленарная сессия, на которой участники обсудят вопросы российско-китайского экономического сотрудничества и перспективы создания международных территорий опережающего развития на Дальнем Востоке в партнерстве с Китаем. На сессии будут присутствовать министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, генконсул КНР в Хабаровске Цзян Сяоян, губернатор Амурской области Василий Орлов.