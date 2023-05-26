Мэр Хэйхэ заявил о большом потенциале регионального сотрудничества России и Китая

По словам Чжао Жунго, важным событием стало открытие движения по мосту через Амур между Хэйхэ и Благовещенском

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 мая. /ТАСС/. Региональное сотрудничество между Китаем и Россией обладает огромным потенциалом. Об этом заявил в пятницу мэр города Хэйхэ Чжао Жунго, выступивший на церемонии открытия "Амурэкспофорума" в Благовещенске.

"В последние годы под руководством правительства двух стран наши регионы добились больших результатов по самым разным направлениям, включая межправительственные обмены, торгово-экономическое сотрудничество, трансграничные перевозки и гуманитарные связи. Особенно важно открытие в этом году движения по мосту через Амур между Хэйхэ и Благовещенском, что предоставляет новые возможности для трансграничного сотрудничества и инвестиций. В этих условиях у сотрудничества между нашими городами и регионами есть огромный потенциал", - сказал он.

Хэйхэ и Благовещенск, констатировал чиновник, два города-побратима, которые имеют тесные связи и взаимодействие.

По его словам, "Амурэкспофорум" стал одним из крупнейших торгово-экономических мероприятий на Дальнем Востоке России и во всей Северо-Восточной Азии. "Это важная платформа для торгово-экономического сотрудничества двух стран с большими возможностями", - указал он.

Российско-китайский экономический форум "Амурэкспо-2023" пройдет с 26 по 28 мая. Мероприятие включает более 20 деловых, культурных и событийных мероприятий. Ключевым станет пленарная сессия, на которой обсудят вопросы российско-китайского экономического сотрудничества и перспективы создания международных ТОР на Дальнем Востоке в партнерстве с Китаем. В сессии примут участие министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, генконсул КНР в Хабаровске Цзян Сяоян, губернатор Амурской области Василий Орлов, представители китайских и российских территорий, бизнеса и институтов развития.

"Амурэкспофорум" проводится в Благовещенске с 1992 года. В этом году выставка получила статус выездной площадки Восточного экономического форума (ВЭФ), а часть мероприятий пройдет в Китае. В 2022 году участниками форума стали более 150 компаний из России и КНР. В этом году власти Приамурья ожидают более 1,5 тыс. участников. От представителей власти, бизнеса Китая - порядка 200 участников.