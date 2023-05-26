Генконсул КНР заявил о стратегической важности автомобильного моста Хэйхэ - Благовещенск

По словам китайского дипломата, Китай и Россия прорабатывают важные программы двустороннего взаимодействия

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 мая. /ТАСС/. Трансграничный автомобильный мост через реку Амур между китайским городом Хэйхэ и Благовещенском имеет важное стратегическое значение для сотрудничества Китая и России. Об этом заявил в пятницу генконсул КНР в Хабаровске Цзян Сяоян.

"Я бы назвал его не только межправительственным, но и межрегиональным объектом, который имеет воистину [важное] стратегическое значение для китайско-российского сотрудничества", - отметил он во время проходящего в Благовещенске российско-китайского экономического форума "Амурэкспо-2023".

Как уточнил китайский дипломат, помимо указанного транспортно-логистического проекта Китай и Россия прорабатывают и другие важные программы двустороннего взаимодействия. "По итогам этого форума, конечно, будут подписаны многочисленные соглашения о сотрудничестве", - добавил он.

Цзян Сяоян сообщил, что оптимистично настроен по поводу продуктивности контактов, поддерживаемых между участниками "Амурэкспо". По его словам, Китай "полностью [уверен] в хороших результатах форума".

Трансграничный мост между Хэйхэ и Благовещенском построен за счет внебюджетных источников, концедентами выступили правительство Амурской области и правительство провинции Хэйлунцзян. Строительство велось с 2016 года, общая протяженность мостового перехода составляет 20 км. Движение по нему было запущено 10 июня 2022 года.