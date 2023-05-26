Генконсул КНР назвал Амурскую область и китайский Хэйхэ плацдармом для контактов с Россией

По словам Цзяна Сяояна, для этого у городов есть все необходимые условия

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 мая. /ТАСС/. Амурская область и китайский город Хэйхэ имеют необходимые преимущества для того, чтобы стать плацдармом для укрепления контактов между КНР и Россией. Об этом заявил в пятницу генконсул Китая в Хабаровске Цзян Сяоян.

"Амурская область максимально использует свои географические преимущества и, как и город Хэйхэ, пытается стать плацдармом для дальнейшего [китайско-российского] сотрудничества, - сказал он в ходе проходящего в Благовещенске российско-китайского экономического форума "Амурэкспо-2023". - Тут созданы все благополучные условия для того, чтобы развивать такое сотрудничество".

По словам китайского дипломата, его не удивит, если в будущем прочие регионы Китая и России, стремящиеся к укреплению взаимодействия друг с другом, будут выстраивать двусторонние торговые контакты через Амурскую область и Хэйхэ. Как уточнил Цзян Сяоян, власти КНР высоко ценят подобный потенциал.

"Амурэкспофорум" проводится в Благовещенске с 1992 года. На этот раз он проходит с 26 по 28 мая и включает более 20 деловых, культурных и событийных мероприятий. Ключевым станет пленарная сессия, на которой участники обсудят вопросы российско-китайского экономического сотрудничества и перспективы создания международных территорий опережающего развития на Дальнем Востоке в партнерстве с Китаем. На сессии будут присутствовать министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, Цзян Сяоян, губернатор Амурской области Василий Орлов.