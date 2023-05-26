Генконсул КНР заявил о важности "Амурэкспо" в укреплении связей между регионами Китая и РФ

По словам китайского дипломата, на форуме представлены многочисленные регионы КНР и регионы востока России

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 мая. /ТАСС/. Экономический форум "Амурэкспо" стал важной площадкой для стимулирования сотрудничества между Китаем и Россией на уровне регионов. Об этом заявил в пятницу генконсул КНР в Хабаровске Цзян Сяоян.

"Я бы сказал, что форум стал воистину большой и влиятельной площадкой для стимулирования сотрудничества между регионами Китая и РФ, - подчеркнул он в ходе проходящего в Благовещенске "Амурэкспо-2023". - Тут представлены многочисленные регионы КНР, а помимо Амурской области, и другие регионы востока России".

Цзян Сяоян отметил, что в мероприятии приняли участие представители административно-территориальных единиц европейской части РФ. Он сравнил "Амурэкспо" с "важным мостом" для сотрудничества, связывающим далеко не только Амурскую область и провинцию Хэйлунцзян (Северо-Восточный Китай). Генконсул напомнил, что фактически это выездная площадка Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Поэтому я считаю, что ["Амурэкспо"], действительно, будет важным мостом для дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества, чтобы полностью реализовать договоренности между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным", - подытожил он.

"Амурэкспофорум" проводится в Благовещенске с 1992 года. На этот раз он проходит с 26 по 28 мая, мероприятие включает более 20 деловых, культурных и событийных мероприятий. Ключевой станет пленарная сессия, на которой участники обсудят вопросы российско-китайского экономического сотрудничества и перспективы создания международных ТОР на Дальнем Востоке в партнерстве с Китаем. На ней будут присутствовать министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, Цзян Сяоян, губернатор Амурской области Василий Орлов.