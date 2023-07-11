Небензя: подрыв "Северных потоков" невозможно было провести без участия госсубъекта

Постпред РФ при ООН отметил, что практически все члены Совета Безопасности заявляли о важности установления истины и виновных

ООН, 11 июля. /ТАСС/. Осуществление подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" без прямого участия государственного субъекта или осуществления им прикрытия было попросту невозможно. Об этом заявил во вторник постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на созванном по российской инициативе заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Осуществить это преступление без прямого участия или хотя бы прикрытия государственного субъекта было попросту невозможно, - сказал Небензя. - Данная тема уже не первый месяц с нашей подачи находится в фокусе внимания Совета Безопасности. Отмечаем, что, в каком бы формате она ни обсуждалась в Совете Безопасности и какими бы ни были позиции делегаций по предложенному нами проекту резолюции, практически все члены Совета Безопасности неизменно осуждали это преступление и отмечали важность установления истины и виновных".