Захарова считает, что отмена русской культуры Западом будет продолжаться

Это будет происходить, несмотря на осознание частью западного общества, что подобные действия могут коснуться и их, добавила официальный представитель российского дипведомства

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Отмена Западом русской культуры будет продолжаться и дальше, закончился только первый этап. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая перед учащимися Горчаковского лицея МГИМО в рамках марафона "Поделись своим знанием".

Как отметила дипломат, у большей части западного общества начало появляться осознание того, что отмена русской культуры является "безумием". "Это безумие не только потому, что Россия дала миру фантастические произведения искусства, художественной литературы, поэзии, которые потом мотивировали их [западных - прим. ТАСС] авторов, их выдающихся деятелей, а потому, что это безумие в том числе может коснуться и их. Ведь в какой-то части света потом скажут, что давайте отменим Шекспира, Сервантеса, а потом и Леонардо да Винчи", - сказала Захарова.

"Это не значит, что это все закончилось. Это закончился, может быть, только первый нахрапистый этап, я бы назвала его блицкригом в сфере культуры. Но это будет продолжаться", - считает официальный представитель российского дипведомства.