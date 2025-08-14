Российский премьер примет участие в в заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе

ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/, 15 августа. /ТАСС/. Председатель правительства России Михаил Мишустин продолжает официальный визит в Киргизию. В Чолпон-Ате - курортном городе на озере Иссык-Куль - уже прошли его встречи с председателем кабинета министров Киргизии Адылбеком Касымалиевым и президентом страны Садыром Жапаровым.

Во второй день визита российский премьер продолжит участие в мероприятиях по линии Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Накануне руководители правительств стран ЕАЭС поучаствовали в заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в узком составе, сегодня же ожидается встреча в расширенном составе - с участием делегаций. Такой формат предполагает объемные выступления представителей стран ЕАЭС.

Помимо Мишустина, в заседании ЕМПС примут участие премьеры Белоруссии Александр Турчин, Казахстана - Олжас Бектенов, Киргизии - Адылбек Касымалиев. Армению представляет вице-премьер Мгер Григорян. Кроме того, в мероприятиях ЕАЭС поучаствуют главы правительств стран-наблюдателей - первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф и премьер Узбекистана Абдулла Арипов. Кубинский премьер Мануэль Марреро присоединится к встрече по видеосвязи.

Как анонсировали в пресс-службе российского правительства, участники заседания ЕМПС намерены обсудить "актуальные задачи углубления интеграции" в ЕАЭС, среди которых вопросы "таможенного регулирования, транспорта, биржевых торгов, формирования общих рынков лекарственных средств и медицинских изделий" и охраны природы.

Кроме того, ожидается, что будет утверждена программа развития биржевых торгов на общем рынке товаров ЕАЭС. Премьеры также обсудят актуализацию плана мероприятий по реализации согласованной транспортной политики в объединении и подходы по регулированию климатической повестки.

Прошлое заседание ЕМПС проходило в январе в 65 км от места нынешней встречи - в казахстанской Алма-Ате.