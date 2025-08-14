Внефракционный депутат Верховной рады сообщил, что договоренность лидеров сверхдержав сделает Зеленского второстепенным или даже ненужным

Встреча Путина и Трампа станет для Зеленского экзаменом на выживание. Об этом заявил ТАСС внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

"Что этот саммит будет означать для Зеленского? Для Зеленского это будет очередной экзамен на выживание", - сказал он.

По его мнению, "если лидеры сверхдержав договорятся между собой о будущей архитектуре мира, роль Зеленского станет второстепенной и даже ненужной".

Дмитрук - независимый депутат, выступающий, в частности, в защиту канонической Украинской православной церкви. Он сообщал, что его пытались убить, а также подвергали пыткам со стороны Службы безопасности Украины. В августе 2024 года ему удалось выехать из страны.

Встреча Путина и Трампа должна пройти на Аляске 15 августа. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, центральной темой саммита станет урегулирование украинского кризиса. Участие Зеленского и представителей европейских стран не предусмотрено.