Эксперт Пилясов: обмены между РФ и Аляской возобновят не ранее середины века

В более отдаленной перспективе это может произойти под влиянием новых экономических императивов, сказал профессор МГУ

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Студенческие, научные и другие обмены на уровне организаций и жителей между дальневосточными регионами России и Аляской, как было в 1990-е годы, могут возобновиться с середины XXI века. Такое мнение высказал ТАСС профессор МГУ, генеральный директор Института регионального консалтинга Александр Пилясов.

Проведение переговоров Путина и Трампа запланировано на 15 августа на Аляске. Многие эксперты говорят о том, что место встречи не является случайным и считают, что у России и США большой потенциал развития проектов в Арктике.

"Думаю, что на нашей жизни повторение этого романтического периода, подготовленного десятилетиями холодной войны и общих от нее страданий соседнего населения двух территорий - Дальнего Востока России и штата Аляска, невозможно. Но в более отдаленной перспективе - до середины XXI века и далее это вполне может произойти, под влиянием новых экономических императивов: строительства железнодорожного тоннеля через Берингов пролив и других межконтинентальных проектов, которые обсуждают веками, но никогда еще не приступали к их реализации", - сказал Пилясов.

В 1990-е годы между регионами Дальнего Востока России и Аляской активно развивались взаимоотношения на уровне "народной дипломатии", действовали школьные, студенческие и научные обмены. В конце ХХ века действовали прямые рейсы Alaska Airlines, "Магаданских авиалиний", "Аэрофлота" по маршрутам Магадан - Анкоридж, Хабаровск - Анкоридж, Владивосток - Анкоридж - Сиэтл и другие.

"Обмены были совершенно сумасшедшие, через Берингов пролив мы ездили два-три раза в год к коллегам своим, в сестринские школы, студенческие и научные обмены, жители относились очень доброжелательно. И аляскинцы нам говорили, что нам с вами нечего делить. Это федеральное правительство, там Москва, Вашингтон могут что-то делить, а у нас с вами только дружба, - добавил собеседник агентства. - Это было в 1990-е, 1990-е были годами прорыва. Даже [Александр] Солженицын, когда возвращался из Америки к нам, он летел Alaska Airlines из Анкориджа в Магадан, Магадан был первой точкой, где его встречали".