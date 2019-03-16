Россия примет необходимые ответные меры для поддержания баланса в сфере ДРСМД

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Россия примет необходимые ответные меры для обеспечения баланса в сфере Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в интервью журналу "Международная жизнь" , опубликованном в субботу.

По его словам, при этом Россия не планирует размещать ракеты в европейской части страны до тех пор, пока в Европе не появятся соответствующие американские средства.

"Мы будем принимать все необходимые ответные и симметричные меры для того, чтобы обеспечить баланс в сфере ДРСМД. Но одновременно мы не планируем размещать ракеты, в том числе в европейской части страны, до тех пор, пока в Европе не появятся соответствующие американские средства", - заявил Грушко в интервью.

"Если возобладают интересы обеспечения безопасности и европейцы действительно не хотят превращения континента в плацдарм для размещения американских сил и полного военно-политического и геополитического подчинения США, то они должны воспротивиться этим планам [по размещению американских ракет в Европе], если они реально появятся", - подчеркнул дипломат.

США со 2 февраля приостановили выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД. Президент Дональд Трамп и госсекретарь Майкл Помпео пригрозили также, что Вашингтон через шесть месяцев выйдет из ДРСМД, если Москва не выполнит определенные требования, касающиеся этого договора. США настаивают прежде всего на том, чтобы Россия уничтожила свою крылатую ракету наземного базирования 9М729.

В связи с решениями американской администрации президент РФ Владимир Путин заявил 2 февраля, что и Россия приостанавливает свое участие в ДРСМД. 4 марта Путин подписал указ о приостановке выполнения условий договора.