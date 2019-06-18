Лавров: у России нет разведданных по инциденту в Оманском заливе

ТАСС, 18 июня. Россия не располагает разведывательными данными по инциденту с танкерами в Оманском заливе, который произошел 13 июня. Об этом заявил во вторник в интервью ТАСС министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"У нас таких разведданных нет, - сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос. - Мы видим те очень мутные якобы доказательства, которые представляют США: какая-то видеопленка, какие-то фотографии, которые вызывают серьезные вопросы даже у их ближайших союзников".

"Выступаем за то, чтобы было проведено тщательное расследование всех этих инцидентов", - подчеркнул Лавров, добавив, что в пользу этого с самого начала выступал и Тегеран.

Глава российского МИДа добавил, что РФ призывает все стороны не допустить резких действий по ситуации в Оманском заливе.

"Ситуация тревожная. Я бы не стал сразу делать негативные и катастрофические прогнозы, - сказал он. - Надо потребовать от всех сторон проявлять сдержанность и не допускать резких действий, тем более на основе той же самой логики, которую Запад применял во многих других случаях под названием "хайли лайкли" (англ. highly likely, "весьма вероятно" - прим. ТАСС). Вот эти "весьма вероятно" и "скорее всего" - это такие вещи, которые касаются слишком серьезных проблем, чтобы так легко с ними обходиться".

"Поэтому [должно быть] только расследование и только договоренность о том, чтобы нормализовать ситуацию, - продолжил министр. - Ключ к тому, чтобы успокоить обстановку в этом районе, лежит в налаживании диалога между всеми странами Персидского залива. Имею в виду и арабские монархии, и Иран, при поддержке соседей, Лиги арабских государств, Организации исламского сотрудничества, "пятерки" постоянных членов [Совбеза] ООН, Европейского союза".

Глава МИД РФ отметил, что Россия давно предлагает начать процесс "согласования такого рода укрепления доверия и формирования системы безопасности". "Те, кто делает ставку на разжигание страстей между арабами и персами, арабами и курдами, внутри арабского мира - между суннитами и шиитами, руководствуются совсем не интересами народов региона, а своими геополитическими узкокорыстными соображениями", - указал он.

13 июня в Оманском заливе на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы и пожары, причины происшествия устанавливаются. Экипаж японского судна Kokuka Courageous ("Кокука карейджес") взял на борт эсминец ВМС США Bainbridge ("Бэйнбридж"), а команду норвежского танкера Front Altair ("Фронт Альтаир"), в которую входили в том числе россияне, иранские пограничники эвакуировали в свой порт Джаск. США возложили ответственность за инцидент на Иран, их поддержали Великобритания и Саудовская Аравия. МИД Ирана отверг эти обвинения.

В понедельник исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил отправку дополнительно 1 тыс. американских военнослужащих "в оборонительных целях" на Ближний Восток в связи с ситуацией вокруг Ирана.