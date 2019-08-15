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Премьер Индии поблагодарил Путина за поздравление с Днем независимости

Нарендра Моди считает, что отношения двух стран продолжат укрепляться

ТАСС, 15 августа. Премьер-министр Индии Нарендра Моди поблагодарил президента России Владимира Путина за его поздравления с индийским государственным праздником - Днем независимости.

"Я благодарю президента Путина за поздравления с Днем независимости, - написал Моди в четверг в Twitter. - Индия всегда ценила дружбу с Россией. Я уверен, что в будущем отношения наших стран продолжат укрепляться".

15 августа Владимир Путин в поздравительной телеграмме руководству Индии высоко оценил динамичное развитие российско-индийских отношений в духе особо привилегированного стратегического партнерства и выразил уверенность в дальнейшем укреплении плодотворного двустороннего сотрудничества двух стран на всех направлениях.

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