Премьер Индии поблагодарил Путина за поздравление с Днем независимости

ТАСС, 15 августа. Премьер-министр Индии Нарендра Моди поблагодарил президента России Владимира Путина за его поздравления с индийским государственным праздником - Днем независимости.

"Я благодарю президента Путина за поздравления с Днем независимости, - написал Моди в четверг в Twitter. - Индия всегда ценила дружбу с Россией. Я уверен, что в будущем отношения наших стран продолжат укрепляться".

15 августа Владимир Путин в поздравительной телеграмме руководству Индии высоко оценил динамичное развитие российско-индийских отношений в духе особо привилегированного стратегического партнерства и выразил уверенность в дальнейшем укреплении плодотворного двустороннего сотрудничества двух стран на всех направлениях.