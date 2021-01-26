ЦИК в апреле протестирует систему онлайн-голосования перед выборами

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что ЦИК в апреле проведет тестирование системы дистанционного электронного голосования, которая будет применяться на выборах 2021 года.

"В апреле 2021 года мы действительно проведем тренировку системы дистанционного электронного голосования. В прошлом году в ходе тренировки голосующим предлагалось выбрать из перечня главную достопримечательность региона. Думаю, что и в этот раз мы пойдем по этому пути", — сказала Памфилова, чьи слова приводятся в Telegram-канале ЦИК РФ.

Также она добавила, что "никаких провокационных вопросов в ходе тренировки использоваться не будет". "Тем более таких, как болезненная для значительной части нашего общества тема выноса тела Ленина из Мавзолея", — отметила глава ЦИК.

Ранее в некоторых СМИ и Telegram-каналах сообщалось, что Центризбирком при тестировании системы онлайн-голосования может провести всенародный опрос о выносе тела Ленина из Мавзолея. Зампред ЦИК РФ Николай Булаев сообщил ТАСС, что информация о проведении такого опроса является фейком.