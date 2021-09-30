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Губернатор Ленобласти отказался от мандатов депутата Госдумы и заксобрания региона

Александр Дрозденко возглавлял общеобластной список кандидатов партии "Единая Россия" на выборах в региональное заксобрание, а также был лидером территориальной группы номер 40 федерального списка кандидатов партии на выборах в нижнюю палату российского парламента

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отказался от получения мандатов депутата законодательного собрания региона и Государственной думы. Эту информацию ТАСС подтвердили в четверг в пресс-службе правительства области.

"Александр Дрозденко отказался от мандатов депутата Законодательного собрания Ленинградской области и депутата Государственной думы", - сказала представитель пресс-службы.

На прошедших 17-19 сентября выборах жители Ленинградской области выбирали депутатов Государственной думы восьмого созыва, а также законодательного собрания региона седьмого созыва. Дрозденко возглавлял общеобластной список кандидатов партии "Единая Россия" на выборах в региональное заксобрание, а также был лидером территориальной группы номер 40 федерального списка кандидатов партии на выборах в нижнюю палату российского парламента.

Теги
Дрозденко, Александр ЮрьевичРоссия"Единая Россия"Ленинградская область
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