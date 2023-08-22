На выборах губернатора Чукотки проголосовали первые 66 человек

В регионе стартовало досрочное голосование

ТАСС, 22 августа. Досрочное голосование на выборах губернатор Чукотского автономного округа началось в регионе и продлится до 7 сентября. Уже проголосовали 66 жителей округа, сообщили ТАСС в региональной избирательной комиссии.

"Досрочное голосование началось, оно идет практически по всей Чукотке, так как в каждом районе есть труднодоступные населенные пункты. Продлится досрочное голосование до 7 сентября. К настоящему моменту проголосовали уже 66 избирателей", - сказали в избиркоме, уточнив, что всего в досрочном голосовании в регионе должны принять участие 1 195 человек.

Партиями для участия в выборах губернатора Чукотского автономного округа выдвинуты: от "Единой России" - Владислав Кузнецов, от КПРФ - Владимир Гальцов, от партии "Справедливая Россия - патриоты - За правду" - Александр Семериков. Чукотским отделением ЛДПР выдвинута Юлия Бутакова. Кузнецов с марта исполняет обязанности губернатора Чукотского автономного округа. Гальцов возглавляет региональное отделение КПРФ. Бутакова - депутат думы Чукотского автономного округа, Семериков руководит в регионе "Почтой России". Выборы губернатора Чукотки пройдут в течение трех дней с 8 по 10 сентября.