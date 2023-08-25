Кандидат от "Зеленых" Стебаков снял свою кандидатуру с выборов главы Орловской области

Выборы губернатора региона запланированы на 10 сентября

ТАСС, 25 августа. Кандидат от регионального отделения политической партии "Российская экологическая партия "Зеленые" Владимир Стебаков снял свою кандидатуру с выборов на пост губернатора Орловской области, которые запланированы на 10 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе облизбиркома.

"В связи с поступившим заявлением кандидата на должность губернатора Орловской области Владимира Стебакова о снятии своей кандидатуры, облизбиркомом принято решение об аннулировании регистрации кандидата и внесены соответствующие изменения в текст избирательного бюллетеня", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что свыше 455 тыс. избирателей смогут принять участие в выборах губернатора региона. На территории области будет работать более 330 избирательных участков.

Для участия в выборах зарегистрированы три кандидата - действующий губернатор Андрей Клычков, выдвинутая Орловским областным отделением КПРФ, Светлана Ковалева, поддержанная реготделением "Новых людей", и Владислав Числов от реготделения ЛДПР.

Орловский облсовет народных депутатов на внеочередном заседании 9 июня принял решение о назначении выборов губернатора региона на 10 сентября 2023 года.