Кулиева сложила полномочия в Заксобрании Забайкалья для перехода в Госдуму

Нового депутата определят на заседании координационного совета регионального отделения ЛДПР

ЧИТА, 23 ноября. /ТАСС/. Депутат Законодательного собрания Забайкальского края Василина Кулиева сложила свои полномочия для дальнейшего перехода в Госдуму. Соответствующее постановление приняли на заседании краевого парламента, передает корреспондент ТАСС.

"Постановлением предлагается полномочия депутата Законодательного собрания Забайкальского края IV созыва Кулиевой Василины Васильевны считать досрочно прекращенными 9 ноября 2023 года на основании ее письменного заявления о сложении своих полномочий", - сказал председатель комитета по государственной политике и местному самоуправлению Заксобрания Забайкалья Жаргал Жапов.

Центральная избирательная комиссия РФ 22 ноября передала думский мандат лишенного депутатских полномочий Василия Власова (ЛДПР) координатору Забайкальского регионального отделения партии Василине Кулиевой.

Ранее член избирательной комиссии Забайкалья Владимир Дмитриев сообщал ТАСС, что отставка Кулиевой не потребует дополнительных выборов в региональный парламент. Нового депутата определят на заседании координационного совета регионального отделения ЛДПР.

Кулиева в 2011-2012 годах была депутатом Госдумы VI созыва от ЛДПР, а в 2016 году стала депутатом Госдумы VII созыва. В 2021 году баллотировалась в Госдуму VIII созыва, но не прошла.