Участник программы "Время наших" стал врип главы района в Ивановской области

Губернатор Станислав Воскресенский подписал распоряжение о назначении Николая Кострова временно исполняющим полномочия главы Заволжского района региона, сообщили в пресс-службе облправительства

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Участник кадровой программы "Время наших" в Ивановской области, ветеран специальной военной операции (СВО) Николай Костров назначен на должность временно исполняющего полномочия (врип) главы Заволжского района региона. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

"Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский поддержал кандидатуру финалиста региональной кадровой программы для участников и ветеранов СВО "Время наших" Николая Кострова на пост главы Заволжского района: с 17 июля он возглавил муниципалитет. <...> подписал соответствующее распоряжение о назначении Николая Кострова врип главы Заволжского района Ивановской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Костров добровольцем отправился на СВО в 2022 году, служил в десантно-штурмовом полку в составе добровольческого батальона "Сокол" в Херсонской области, исполнял обязанности командира взвода. Награжден орденом Мужества и медалью Суворова, ведомственными наградами Минобороны РФ.

В феврале 2025 года Костров подал заявку на участие в региональной кадровой программе для ветеранов и участников СВО "Время наших", прошел все этапы и стал финалистом.

Николай Костров родился в городе Кинешма Ивановской области. Окончил Ивановский государственный архитектурно-строительный университет и является инженером по специальности "Водоснабжение и водоотведение", а также Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности "Государственное и муниципальное управление". Был депутатом городской думы Кинешмы с 2015 по 2020 годы, а также работал социальным координатором фонда "Защитники Отечества".