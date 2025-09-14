Явка на аналогичных выборах главы Прикамья в 2020 году составила 35,72%

ПЕРМЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Явка на выборах губернатора Пермского края на 16:00 мск составила 46,29% или 913 238 избирателей. Об этом сообщает пресс-служба избирательной комиссии Прикамья.

"По состоянию на 18:00 (16:00 мск) средняя явка по региону с учетом ДЭГ составила 46,29% или 913 238 избирателей, что превосходит аналогичные показатели выборов губернатора Пермского края не только 2020, но и 2017 годов", - сообщили в крайизбиркоме.

Явка на аналогичных выборах главы Прикамья в 2020 году составила 35,72%, в голосовании тогда приняли участие 713 824 человека.

Единый день голосования в 2025 году проходит с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах состоятся прямые выборы губернаторов, в одном - выборы главы региона через парламент, в 11 субъектах изберут депутатов законодательных собраний. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на федеральной платформе состоится в 24 регионах. Также в Москве были созданы экстерриториальные участки для выборов губернаторов 19 регионов, где проходит электронное голосование на столичной платформе.