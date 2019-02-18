Бывший заместитель командующего Южным военным округом стал и.о. вице-премьера Забайкалья

ЧИТА, 18 февраля. /ТАСС/. Бывший заместитель командующего войсками Южного военного округа Андрей Гурулев назначен исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края, сообщил в понедельник врио губернатора региона Александр Осипов.

"Представляю Андрея Викторовича Гурулева, назначенного мной сегодня [исполняющим обязанности] заместителя председателя правительства Забайкальского края", - сказал Осипов, открывая заседание региональной комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

По словам врио губернатора, Гурулев займется наведением порядка в лесной отрасли, предотвращением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций, организацией работы краевого департамента по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Представляя нового вице-премьера, Осипов назвал его опытным руководителем.

Гурулев родился в 1967 года в Москве. В 1988 году окончил Московское высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РСФСР, Общевойсковую академию в 2000 году и Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил в 2010 году. Служил в Западной группе войск, в мотострелковых и танковых частях Приволжско-Уральского и Сибирского военных округов. С 2000 по 2008 год он служил в Забайкалье и Бурятии.

После окончания академии Генерального штаба Вооруженных сил Гурулева назначили начальником штаба 58-й армии Южного военного округа, в 2012 году-командующим этой армией. C 2016 года по январь 2019-го - заместитель командующего войсками Южного военного округа. Генерал-лейтенант запаса.