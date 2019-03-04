Экс-министр экономразвития Иркутской области стал и. о. первого вице-премьера Забайкалья

ЧИТА, 4 марта. /ТАСС/. Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов в понедельник на оперативном совещании с краевыми властями представил региональным властям и. о. первого вице-премьера края. Им стал бывший министр экономического развития Иркутской области Евгений Орачевский.

"У нас новые назначения. Первым заместителем председателя правительства стал Евгений Орачевский", - сказал Осипов. Он покинул заседание вскоре после начала, оставив вместо себя Орачевского.

Орачевский родился в Иркутске в 1980 году. В 2002 году окончил Байкальский государственный университет экономики и права, в 2016 году учился по президентской программе подготовки управленческих кадров по специальности "Менеджмент". Занимался бизнесом. С 2015 по 2017 год возглавлял Центр развития бизнеса Забайкальского края, затем перешел в правительство Иркутской области.

25 октября 2018 года пресс-служба Кремля сообщила о назначении Осипова врио главы Забайкальского края. Приступив к работе, он заявил, что не будет сразу менять краевое правительство, а сделает все выводы после личного общения с руководителями региона. В начале декабря он объявил о первых отставках: свои должности покинули первый заместитель председателя правительства края Александр Кулаков и министр сельского хозяйства региона Владимир Лоскутников.