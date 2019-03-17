Овсянников: Севастополь уверенно смотрит в будущее в составе РФ

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 марта. /ТАСС/. Власти Севастополя, которому за 23 года в составе Украины нанесен значительный урон, не имеют каких-либо ожиданий по отношению к руководству последней. Работа по обновлению инфраструктуры продолжается, город "уверенно смотрит в будущее" вместе с Россией, сообщил в воскресенье ТАСС губернатор Дмитрий Овсянников.

"Нахождение в течение 23 лет в составе Украины сказалось на состоянии Севастополя. Не ждем от Украины пока позитивных сдвигов, но мы уверенно смотрим в будущее, модернизируем инфраструктуру", - сказал Овсянников.

На вопрос о том, оценивали ли городские власти нанесенный ущерб и рассматривают ли возможность взыскать компенсации с Украины, как это предложил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, губернатор ответил, что о таком предложении ему известно.

Председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин на совместном заседании Совета Госдумы и Госсовета Крыма 15 марта предложил с помощью европейских парламентских структур обязать Украину компенсировать Крыму экономические потери от пребывания в ее составе. В субботу глава Крыма Сергей Аксенов сообщил журналистам, что совместная рабочая группа Госдумы и Госсовета республики начнет подсчитывать ущерб от нахождения полуострова в составе Украины в течение ближайшего месяца, после того как будет выработан механизм таких подсчетов.