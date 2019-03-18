Полпредом Чувашии при президенте назначен академик Россельхозакадемии Петр Чекмарев

ТАСС, 18 марта. Глава Чувашии Михаил Игнатьев в понедельник назначил на должность полномочного представителя Чувашии при президенте России академика Россельхозакадемии Петра Чекмарева, который ранее занимал должность главы департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России. Об этом говорится в тексте указа, опубликованного на портале органов власти республики.

"<...> постановляю назначить Чекмарева Петра Александровича полномочным представителем Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - отмечается в документе.

Как сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе администрации главы Чувашии, в ходе встречи с Чекмаревым глава республики отметил, что он обладает высокой квалификацией и большим опытом работы на государственной службе.

"Являясь известным ученым-агрономом, доктором сельскохозяйственных наук, действительным членом (академиком) Россельхозакадемии, он на протяжении многих лет возглавлял департамент растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России", - говорится в сообщении.

Ранее должность полномочного представителя Чувашии при президенте России занимал Юрий Акиньшин. Он был освобожден от должности в декабре 2018 года. Временное исполнения обязанностей полпреда было возложено на его заместителя Александра Граблюка.