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Северный Кавказ

Евкуров назначил новых руководителей в региональные Минздрав и Минэкономики

Минздрав возглавила Зарема Льянова, а Минэкономики - Тамерлан Вышегуров

МАГАС, 11 июня. /ТАСС/. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначил новых руководителей в два региональных министерства - Минздрав и Минэкономики, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе главы региона.

Ранее сообщалось, что в апреле 2019 года министр здравоохранения Ингушетии Марем Арапханова ушла с занимаемой должности по собственному желанию.

"Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров своим указом назначил новых руководителей двух министерств. Минздрав Ингушетии возглавила заслуженный врач РФ Зарема Льянова. Также в качестве замминистра перешел помощник-советник главы республики Зураб Маршан. На посту министра экономики, промышленности, торговли и туризма Ингушетии Умалата Торшхоева сменил Тамерлан Вышегуров, помощник-советник главы Ингушетии", - сказали в пресс-службе.

Льянова - в прошлом депутат Народного собрания региона и заведующая отделением лучевой диагностики Ингушской республиканской клинической больницы. В течение четырех лет она работала заместителем министра здравоохранения региона.

Вышегуров - помощник-советник главы Ингушетии. До начала работы в республиканской администрации он занимал должность руководителя регионального управления ФНС России.

Теги
Евкуров, Юнус-Бек БаматгиреевичРоссияСеверный КавказИнгушетияСКФО
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