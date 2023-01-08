В трех областях на востоке Украины объявили воздушную тревогу

Речь идет о Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, а также о подконтрольных Киеву районах Донецкой Народной Республики и Запорожской области

КИЕВ, 8 января. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в ночь на воскресенье в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву районах Донецкой Народной Республики и Запорожской области.

Как свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения, сирены прозвучали в 00:07 мск. По данным украинского издания "Страна", в Харькове были слышны четыре взрыва.

5 января президент России Владимир Путин поручил ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня на всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу отдал соответствующее указание. Однако власти Украины негативно отреагировали на идею прекращения огня на Рождество.