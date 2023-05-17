ЦКБР изучит добытый в зоне СВО дрон США

Генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин отметил, что главной особенностью дрона являются аккумуляторные элементы, которые используются NASA

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Специалисты Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) проводят анализ добытого в зоне спецоперации американского дрона, созданного с использованием технологий для марсианских миссий Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Об этом ТАСС сообщил генеральный директор центра Дмитрий Кузякин.

"Мы получили трофейный боевой FPV-дрон (first-person view, "вид от первого лица" - прим. ТАСС) производства США, добытый нашими бойцами в зоне СВО. В настоящее время специалисты центра работают над исследованием этого образца", - сказал он.

По его словам, главная особенность дрона - аккумуляторные элементы, они используются NASA, "в частности, в миссиях, которые сейчас работают на Марсе". Это позволяет задействовать дрон при экстремально низких температурах, указал генеральный директор ЦКБР.

Кузякин отметил, что дрон оборудован оригинальной системой контроля полезной нагрузки и "может выполнять различные боевые задачи - разведка, минирование, штурмовая работа, камикадзе". "Для этого на борту установлена специальная система которая управляет различным типом полезной нагрузки, в зависимости от того, что на дрон будет установлено", - сказал он.

Гендиректор центра также сообщил, что дрон оснащен двигателями американского производства. "Их практически нет в свободной продаже, вероятно, данные двигатели производятся исключительно для военных", - рассказал он.

ЦКБР специализируется на производстве и разработке FPV-дронов, а также обучении и работает только с силовыми ведомствами.