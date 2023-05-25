В ЛНР сообщили, что ВСУ покинули несколько опорных пунктов под Артемовском

Это связано с ударами ВС РФ, заявил подполковник Народной милиции республики в отставке Андрей Марочко

ЛУГАНСК, 25 мая. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) вынужденно оставили ряд своих опорных пунктов в районе Артемовска (украинское название - Бахмут) из-за ударов ВС РФ. Об этом корреспонденту ТАСС в четверг сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"В ходе активных действий подразделений ВС РФ противник северо-западнее населенного пункта Артемовск понес критические потери в личном составе и вооружении на нескольких опорных пунктах. В связи с этим враг был вынужден покинуть свои позиции", - сказал он со ссылкой на данные разведки РФ.

Министерство обороны РФ 21 мая сообщило, что в результате наступательных действий штурмовых отрядов "Вагнер" при поддержке артиллерии и авиации южной группировки войск завершено освобождение Артемовска. Президент России Владимир Путин поздравил вагнеровцев и военнослужащих ВС РФ с освобождением города. Как сообщили в пресс-службе Кремля, все отличившиеся будут представлены к государственным наградам.